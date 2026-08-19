La plaza de toros de Ciudad Real recuerda con una placa la trayectoria de Víctor Puerto

La plaza de toros de Ciudad Real rinde homenaje a la trayectoria de Víctor Puerto. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de Ciudad Real recuerda desde este miércoles la trayectoria profesional de Víctor Puerto como matador de toros. El propio torero ha sido el encargado de descubrir el azulejo situado en la puerta grande del coso taurino con el que el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Asociación Cultural Taurina Cargando La Suerte quieren rendir homenaje a quien desde sus inicios en la tauromaquia ha tenido siempre un vínculo muy estrecho con la capital y con la provincia.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, la concejal de Festejos, Mar Sánchez, y otros integrantes de la corporación municipal han participado en el acto al que han asistido también numerosos aficionados y profesionales del mundo taurino, informa el Consistorio.

Cañizares le ha dado la enhorabuena al torero por el reconocimiento, "que te lo has ganado de sobra", y ha expresado el sentimiento de orgullo de la ciudad por haberlo sentido como propio: "en toda España han disfrutado de Víctor Puerto y aquí, además, nos hemos sentido orgullosos de ti".

El torero, acompañado por su familia, se ha mostrado muy agradecido y emocionado por el homenaje que le ha brindado Ciudad Real en el año de su despedida de los ruedos.

Mañana hará el último paseíllo en la capital, por lo que estos días están siendo "muy intensos, de emociones contrastadas".

Puerto ha repasado algunos de los momentos emocionantes que ha vivido en su prolongada carrera profesional y ha mostrado su gratitud a todos los que lo han acompañado y ayudado a lo largo de estos 31 años.

A este acto de reconocimiento también ha asistido el presidente de la Diputación, Miguel ángel Valverde, que ha querido hacer especial hincapié en la dimensión humana de su trayectoria y ha manifestado también su deseo de que el ejemplo de Víctor Puerto sirva de referencia para los nuevos valores que se están formando en las escuelas taurinas de Ciudad Real.

"Queremos que sea el legado que dejes a nuevas generaciones para que la tauromaquia siga siendo seña de identidad de nuestra sociedad y, particularmente, también de nuestra provincia", ha subrayado Valverde.