Plena Inclusión C-LM presenta una guía accesible de derechos del consumidor a las personas con discapacidad intelectual

Daniel Collado durante la presentación de la guía. - PLENA INCLUSIÓN

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión Castilla-La Mancha ha presentado este viernes una guía accesible sobre derechos de consumo dirigida a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a otras personas con dificultades de comprensión.

La presentación se ha celebrado con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que tiene lugar este domingo 15 de marzo, y ha corrido a cargo de Daniel Collado, director gerente de la federación castellanomanchega, según ha informado la propia organización por nota de prensa.

La publicación, titulada 'Tus derechos como persona consumidora de bienes y servicios' y elaborada por Plena inclusión España con la colaboración de otras federaciones, entre ellas la castellanomanchega, utiliza un lenguaje claro, apoyos visuales y ejemplos prácticos para facilitar el acceso a una información comprensible sobre aspectos cotidianos relacionados con la compra de bienes y la contratación de servicios.

Con este material, ha explicado Collado, "el movimiento asociativo Plena inclusión quiere contribuir a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan conocer mejor sus derechos como consumidoras y ejercerlos con mayor seguridad y autonomía".

Además, tal y como ha explicado, la guía ofrece orientaciones prácticas sobre "cómo comprar de forma segura, cómo interpretar la información de las etiquetas de los productos -como las fechas de caducidad o los ingredientes-, cómo realizar devoluciones en tiendas físicas o por internet, cómo utilizar la garantía de los productos o cómo presentar una reclamación cuando un producto o servicio no cumple con lo prometido".

También incluye información sobre publicidad engañosa y aborda situaciones habituales en ámbitos donde las personas pueden encontrarse en mayor situación de vulnerabilidad, como los servicios bancarios, los suministros del hogar o el transporte público.

Esta iniciativa, ha detallado el director gerente de la federación castellanomanchega, se enmarca además en el 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un tratado internacional que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad y a tomar decisiones informadas en todos los ámbitos de la vida.

Entre estos ámbitos se encuentran también actividades cotidianas como comprar un producto, contratar un servicio, entender una factura o presentar una reclamación.

MÚLTIPLES BARRERAS

En cuanto a las múltiples barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo cuando ejercen sus derechos como consumidoras, Collado ha mantenido que "en muchos casos, contratos, facturas o condiciones de compra se presentan con un lenguaje complejo que dificulta comprender aspectos básicos como el precio real, las garantías o los plazos de devolución".

"A esto se suman procesos de compra digitales poco accesibles, formularios complicados o servicios de atención al cliente que no siempre están preparados para ofrecer una comunicación clara y adaptada", ha dicho.

Además, estas situaciones pueden aumentar la vulnerabilidad ante fraudes, prácticas comerciales agresivas o publicidad engañosa, así como dificultar la presentación de reclamaciones o el seguimiento de procedimientos administrativos cuando surge algún problema.

Por este motivo, desde Plena inclusión Castilla-La Mancha se insiste en la importancia de la accesibilidad cognitiva para garantizar que todas las personas puedan comprender la información y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

En este sentido, la guía pretende convertirse en "una herramienta útil y práctica para que las personas consumidoras sepan qué derechos tienen, qué hacer cuando algo no funciona correctamente y cómo defender sus intereses con seguridad y confianza".

Aunque la publicación está dirigida especialmente a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus contenidos también resultan útiles para otros colectivos, tal y como ha destacado Collado, que en ocasiones encuentran dificultades para comprender información compleja, como personas mayores, personas migrantes o ciudadanos con baja alfabetización administrativa.

En este sentido, desde Plena inclusión Castilla-La Mancha se subraya que mejorar la claridad de la información beneficia al conjunto de la sociedad.

COLABORACIÓN CON LA JUNTA

Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la convocatoria de la X Solidaria del Impuesto sobre la Renta.

Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con Plena inclusión Castilla-La Mancha en la difusión y distribución de esta guía a través de la Dirección General de Salud Pública, que es el órgano con competencias en materia de consumo, con el objetivo de facilitar que este recurso llegue al mayor número posible de personas.