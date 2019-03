El pleno en el que se abordará la ley de minería de tierras raras podrá decidirse en la Mesa de Cortes del próximo lunes

Publicado 06/03/2019 13:24:29 CET

TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes se reunirá el próximo lunes 11 de marzo y en este marco se podrá tratar la fecha del pleno en el que se aborde la Proposición de Ley de Podemos para la regulación de la minería de tierras raras, según han señalado fuentes del Parlamento regional.

Así han reaccionado después de que el diputado de Podemos, David Llorente, haya manifestado en rueda de prensa que va a solicitar "como último recurso" que la norma se tramite por procedimiento de lectura única, al no obtener repuesta de la Mesa de las Cortes de una petición anterior en la que solicitaba la celebración de cuatro plenos en el mes de marzo para que esta ley tuviera cabida.

Fuentes de la Cámara regional han señalado que Llorente apoyaba su petición en el artículo 45 del Reglamento, que dice que "el Pleno de las Cortes será convocado por su presidente, por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara".

Al no cumplir, según estas fuentes, la petición de Llorente con estos requisitos --no se refrenda por dos grupos ni por una quinta parte de los miembros de la Cámara--, la Mesa de las Cortes no ha emitido una respuesta, pues se trata de una solicitud que se realiza sin ajustarse al Reglamento.

No obstante, la Mesa de las Cortes establece como cauce su reunión del próximo lunes para que el diputado de Podemos pueda decidir a qué pleno va la ley de minería de tierras raras para su toma en consideración.