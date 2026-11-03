El pleno de Albacete aprueba un nuevo desarrollo urbanístico a la entrada de la carretera de Madrid con 190 viviendas

Pleno en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado en su sesión de este por unanimidad el Programa de Actuación Urbanística correspondiente a la denominada O.T.10.11, en una zona situada a la entrada de la Carretera de Madrid, frente al recinto ferial de la IFAB.

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Julián Garijo, ha informado al pleno que este nuevo desarrollo urbanístico permitirá construir 190 viviendas aproximadamente, de las que unas 40 dispondrán de protección pública".

Como resultado de la actuación quedarán dos parcelas de uso residencial de 4.345 y 9.160 metros cuadrados, y una parcela dotacional para equipamiento de 2.528 metros cuadrados, en sustitución de las actuales edificaciones industriales degradadas, ha explicado, según informa el Consistorio.

"Sumado a otros desarrollos urbanísticos contiguos, estamos hablando de la ejecución de 634 viviendas, 160 de las cuales con protección pública", ha destacado.

Está previsto urbanizar un tramo de más de 100 metros lineales de la carretera de Madrid continuando la tipología de acerado, zona verde y mobiliario urbano de la Ciudad de la Justicia y zonas anexas. Se crearán viales de 14 y 13 metros de anchura para conectar con la UA2 anexa que se está edificando y con la calle Jesús del Gran Poder, además de otro vial de 20 metros para acceder desde la carretera de Madrid.

El importe de las obras a realizar será de 1.968.159,69 euros, y los trabajos comenzarán cuando se redacte y apruebe el correspondiente proyecto de reparcelación, último trámite, "que en principio es relativamente sencillo y rápido puesto que este ámbito dispone de un número reducido de propietarios".

RECONOCIMIENTOS DEL DÍA DE LA CIUDAD

De igual modo, ha habido consenso entre los grupos municipales para aprobar la propuesta de concesión de los reconocimientos que, con motivo del Día de la Ciudad, se entregarán durante el acto conmemorativo del 651 aniversario de la firma del Privilegio de Villazgo otorgado a Albacete por el Marqués de Villena en 1375 que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Teatro Circo.

Los reconocimientos de este año a título individual se concederán a la cantante María Rozalén y al bailarín, coreógrafo y director Ismael Olivas, por ser grandes embajadores de la ciudad a través de la música y la danza.

A título colectivo, se reconocerá a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap) y la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete, Afa, "tres entidades que cumplen 30 años de existencia sirviendo a personas que lo necesitan".