El Pleno de Ayuntamiento de Ciudad Real acepta la mayoría de enmiendas al presupuesto de Ganemos y 2 de PP y Ciudadanos

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este jueves la mayoría de las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Ganemos, por un importe que suma unos 400.000 euros, así como una de Ciudadanos relativa a becas de investigación y otra del PP para incrementar el fondo de acción social; mientras que se han rechazado el resto presentadas por el PP --incluida una a la totalidad--, tres del concejal no adscrito y las otras 42 de Ciudadanos.

De las presentadas por Ganemos, "por coherencia" ha dicho su portavoz, Nieves Peinado, se han rechazado la de la eliminación de las partidas de gasto de la Plaza de Toros, "por ser un espacio que no cumple con la normativa en materia de accesibilidad y de evacuación", así como que la subvención a la Asociación de Cofradías deje de ser nominativa y sea por concurrencia competitiva con el resto de asociaciones de la ciudad.

En cambio, sí se han aprobado otras relacionadas con la creación de un Plan de Movilidad para la creación de carriles-bici con una inversión de 200.000 euros; 3.000 euros para el Consejo de Ciudad; 6.000 euros para la adquisición de material para la Casa de la Ciudad; la creación de un segundo parque de calistenia; incrementar la subvención a la protectora de animales "La Bienvenida" en 10.480 euros; o destinar los 150.000 euros del superávit a los sindicatos de los trabajadores municipales para implantar la Carrera Profesional.

Por su parte, PP, Ciudadanos y el edil no adscrito no han dudado de calificar estas enmiendas de "sainete" o "paripé" por considerar, como ha dicho el portavoz 'popular' Miguel Ángel Rodríguez, que sólo han servido para salvar la cara de los "socios" Ganemos y PSOE, después de que hace una semana anunciaran los primeros que no iban a apoyar los presupuestos del equipo de Gobierno.

Rodríguez, además de calificar de "comecuras" la propuesta de que no sea nominativa la subvención a la Semana Santa sino que concurran en igualdad de condiciones con otras asociaciones, ha considerado que no era lógico que se eliminaran de las enmiendas algunas propuestas que Ganemos había presentado otros años como las referentes al homenaje a Ángel Crespo o el abono transporte.

Sin embargo, el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, ha justificado el apoyo a las enmiendas --excepto las de la Semana Santa y la de la Plaza de Toros, que ya se está arreglando, para que se utilice también para otras actividades-- por considerar que serán beneficiosas para la ciudad "y no suponen ningún incremento de impuestos como ha dicho el concejal no adscrito".

La portavoz de Ganemos, finalmente, ha lamentado los ataques del resto de grupos municipales y ha defendido que presentan propuestas "con seriedad y rigurosidad porque son coherentes" y "desde luego por haber ampliado las negociaciones una semana para buscar lo mejor para los vecinos". "No creo que hayamos paralizado la ciudad", ha considerado, en contra de lo que les ha achacado el edil de Ciudadanos.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Por otra parte, la enmienda a la totalidad presentada por el PP, y que fundamentaba en el incumplimiento del techo de gasto en casi un millón y medio de euros, ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y Ganemos, que han apelado a un informe de Intervención para justificar que el presupuesto sí cumple la legalidad.

Ante la justificación de Ganemos de que el presupuesto incluye partidas por obligación que luego no será necesario ejecutar y que no afectarán al techo de gasto, el portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez, ha declarado que eso es "un engaño" y ha pedido que entonces se retiraran las cuentas para negociarse, algo que se ha rechazado.

"Estos presupuestos no son los que necesitan los ciudadrealeños ni dotan a los vecinos de las oportunidades que merecen porque no generan riqueza", ha señalado el portavoz de Ciudadanos, Francisco Fernández-Bravo, quien ha apoyado la enmienda a la totalidad del PP aunque "por motivos diferentes". Según ha dicho, no entienden que se quejen de que se incumple el techo de gasto y en sus enmiendas pidan que se pase en 700.000 más.

ENMIENDAS PARCIALES

Tan solo una de las enmiendas presentadas por el PP, y de forma transaccional, ha salido adelante, concretamente la de incrementar el fondo de acción social para que puedan concurrir las asociaciones AECC, AMUMA y VívELA; mientras que se han rechazado otras como la que pedía que toda la partida de ayudas de emergencia para Cooperación se destinen a Venezuela "porque no se puede ser valiente con los dictadores muertos y cobardes con los vivos".

Asimismo, se ha denegado destinar 10.000 euros para nueva RPT del Ayuntamiento; 5.000 para bandas de música para cofradías de Semana Santa; 30.000 euros para fomentar el deporte femenino; 600.000 euros para el asfaltado de calles; o 300.000 para centro cívico Puerta de Toledo; o que se aumenten las ayudas a la natalidad en 20.000 euros "porque a nosotros nos gusta más que haya niños que perros en los parques y en algunos ocurre al revés".

Tampoco han salido adelante --con la abstención de Ciudadanos y PP y el rechazo de PSOE y Ganemos-- las tres enmiendas presentadas por el concejal no adscrito, Pedro Fernández, relacionadas con la creación de empleo, el fomento de la natalidad e inversiones en maquinaria de limpieza.

La misma suerte han corrido --aunque en este caso han tenido el apoyo del edil no adscrito y del PP-- 42 de las 43 enmiendas presentadas por Ciudadanos por importe de 650.000 euros, siendo el bloque que más presupuesto se llevaría el relacionado con dinamización empresarial, con 438.200 euros; si bien ha planteado propuestas como planes de envejecimiento activo, servicios a la ciudadanía, plan de turismo o ayudas a tratamientos odontológicos, entre otras. Sólo se ha aprobado la referente a becas de investigación.