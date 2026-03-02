El pleno de las Cortes aborda este jueves la enmienda a la totalidad del PP a la Ley de Acompañamiento de Presupuestos

Archivo - Pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha - CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debate y vota este jueves la enmienda a la totalidad del Grupo Popular al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, más conocida como Ley de Acompañamiento de Presupuestos 2026.

La Junta de Portavoces y la Mesa presididas por Pablo Bellido se han reunido este lunes para fijar el orden del día y convocar sesión para este jueves 5 a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo, con cinco puntos en el orden del día, que incluye también el debate sobre la toma en consideración de una Proposición de Ley de Vox relacionadas con mujeres en ámbitos públicos, dos debates sobre igualdad de género y daños en la agricultura del último temporal y tres preguntas orales de la oposición al Consejo de Gobierno.

En el apartado legislativo, la sesión arrancará con dos asuntos: en primer lugar, el debate de la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias o Ley de Acompañamiento de Presupuestos. De ser rechazada, la iniciativa continuaría con su tramitación parlamentaria, con su paso por la Comisión de Economía y Presupuestos para el debate, esta vez, de las enmiendas parciales.

A continuación, la Cámara debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Vox en relación a la dignidad de las mujeres en espacios púbicos, que solo continuaría su tramitación en el parlamento si obtiene mayoría en la ronda de votación.

Además, la jornada abordará dos debates generales, el primero de ellos a propuesta del Grupo Socialista sobre necesidades de las mujeres en Castilla-La Mancha, y el segundo a iniciativa del Grupo Popular sobre los daños que ha ocasionado el último temporal y el fondo de contingencia, según han informado las Cortes en nota de prensa.

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición formulará tres preguntas orales sobre salud mental y paro femenino, en el caso del PP, y sobre salud de los trabajadores del Hospital de Toledo en el caso de Vox.