El pleno de Diputación de Toledo aprueba por unanimidad una inversión de 15,5 millones de euros para planes provinciales

TOLEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Toledo celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad el Plan Provincial de Cooperación a las Obras de Competencia Municipal correspondiente a la anualidad de 2026, que contará con una inversión total de 15,5 millones de euros financiados íntegramente con fondos propios de la institución provincial.

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha destacado que "a final de este año aprobamos el Plan Provincial para 2026, que va a tener una consecuencia directa en 210 entidades de nuestra provincia, porque además de los municipios está también pensado para los anejos, que sin este plan probablemente no tendrían capacidad económica para desarrollar inversiones en su ámbito geográfico".

En este sentido, ha subrayado que el Plan Provincial "es un fiel reflejo del compromiso que tiene la Diputación con la provincia y con cada uno de sus vecinos; es la manera más eficaz y directa de trasladar la inversión al bienestar que deben tener los ciudadanos en cada municipio".

Según ha informado la Diputación en un comunicado, De Frutos ha señalado que "el Plan Provincial de Obras 2026 beneficiará a todos los municipios de la provincia y a las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (Eatim), con la excepción de las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina".

Además, cuenta con una dotación de 15.500.000 euros, "lo que supone un incremento del 12,73% respecto al ejercicio anterior, y contempla además un plan específico para anejos dotado con 400.000 euros, un 14,29% más, con asignación lineal y sin obligación de aportación municipal".

El programa está orientado a garantizar y reforzar los servicios locales mínimos y obligatorios, financiando actuaciones de pavimentación y acerado, alumbrado público eficiente, saneamiento y abastecimiento de agua, equipamientos sociales, culturales y deportivos, parques y jardines, así como la conservación del patrimonio histórico municipal.

La portavoz ha remarcado que "el reparto del Plan combina un criterio lineal con otro poblacional, lo que asegura un sistema justo, objetivo y transparente para todos los ayuntamientos".

De su lado, la portavoz socialista, Tita García Élez, ha valorado positivamente el Plan Provincial y ha agradecido que el equipo de Gobierno haya tenido en cuenta la modificación propuesta por el Grupo Socialista, tal y como ha informado en nota de prensa el PSOE.

"Era importante corregir una retención que podía dificultar la ejecución de las actuaciones en los municipios más pequeños, obligándoles a retener hasta un 15 por ciento del crédito", ha destacado.

PLAN ESPECÍFICO DE ANEJOS

El Pleno ha aprobado además un plan específico para los anejos, dotado con 400.000 euros, con una asignación lineal de 23.529,41 euros por núcleo y sin obligación de aportación municipal. Según Soledad de Frutos, "con este esfuerzo adicional queremos facilitar que los anejos, que suelen tener menos capacidad económica, puedan ejecutar inversiones necesarias sin poner en riesgo sus cuentas".

Asimismo, se ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación para el ejercicio presupuestario 2026, y la modificación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal.

De Frutos ha señalado que "se llevan a cabo modificaciones de puestos de trabajo que incluyen transformaciones, reclasificaciones, cambios de denominación, traslados, correcciones de errores en la titulación, creación y modificación de nuevas plazas, así como la equiparación de los complementos específicos de determinados puestos".

Como novedad, se crea un nuevo servicio para la gestión de los fondos europeos, a la vista del incremento en el volumen de programas de Fondos Europeos y la conveniencia de crear una unidad administrativa que asista, asesore y coopere con los municipios de la provincia. Se llevan a cabo las modificaciones necesarias de puestos de trabajo y del vigente Acuerdo Regulador, con el fin de modernizar la administración provincial y la mejora de las condiciones laborales del personal.

El Grupo Socialista no se ha opuesto a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), al tratarse de un documento consensuado con las organizaciones sindicales, si bien han señalado el deseo de que "algunas de las nuevas plazas que se crean fueran de acceso libre", ha dicho su portavoz.

También ha pedido el PSOE que "la equiparación salarial se lleve a cabo en todos los niveles y no solo en los superiores", favoreciendo así la renovación del personal y la igualdad de oportunidades en el empleo público.

CARRETERAS PROVINCIALES

Durante la sesión plenaria también se ha dado luz verde al modificado número 4 del contrato de concesión de obra pública para la explotación de la zona 2 de la red de carreteras provinciales, que contempla nuevas actuaciones en varias vías y un incremento de inversión de 1,49 millones de euros. La portavoz ha explicado que "se trata de una modificación justificada por el interés público, que mejora la seguridad y el estado de nuestras carreteras y mantiene el equilibrio económico del contrato".

La sesión ha tenido también un carácter simbólico al celebrarse tras la inauguración de la remodelación integral del Salón de Plenos de la Diputación de Toledo, un espacio que no había sido renovado desde la década de los años 50.