El pleno de Toledo pide por unanimidad la apertura del Hospitalito del Rey para las personas mayores del Casco

TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad una moción conjunta de los grupos municipales PSOE, PP, Ciudadanos e IU-Podemos y del concejal no adscrito para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a la apertura "inmediata" del Hospitalito del Rey como residencia de mayores, centro de mayores y centro socio sanitario de uso público.

La propuesta, a la que ha dado lectura el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano', Tomás Ruiz, solicita además que el centro se abra "con una plantilla de personal empleado totalmente estable y de calidad para optimizar la gran inversión realizada", y así, revitalizar la zona y beneficiar al pequeño comercio tan necesario para el Casco de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, propone que el Gobierno municipal ofrezca un edificio de titularidad municipal "adecuado" para instalar en él, "el mejor centro regional" para personas que padezcan enfermedades mentales graves.

CERRADO DESDE 2005

Tal y como ha subrayado Tomás Ruiz, el centro se cerró provisionalmente para acometer unas obras de ampliación y mejora de las instalaciones en el año 2005 "con el compromiso por parte de la Administración de recuperar el uso de las mismas, en las mismas condiciones en las que se cerró, es decir, titularidad y gestión públicas". Estas obras tuvieron un coste de 9 millones y se finalizaron en el año 2010, ha precisado.

"Desde entonces los gobiernos regionales no han ejercido su responsabilidad respecto a la apertura del centro tras años de promesas electorales", se expone en el texto de la moción conjunta y prosigue: "desoyendo las demandas de vecinas y vecinos del Casco Histórico, que son los verdaderos conocedores de la situación" que aseguran que sí hay demanda social de plazas residenciales y estancias diurnas en el barrio antiguo de la ciudad.

También aluden al concierto existente con las residencias privadas en años anteriores, ampliando el ámbito geográfico de la solicitud a localidades situadas hasta 50 kilómetros, a través del cual "no se puede rechazar la plaza bajo amenaza de expulsión de la lista de espera", ha insistido Tomás Ruiz, explicando que se trata de una situación que "se mantiene en la actualidad".

"DEJAR SU BARRIO DE TODA LA VIDA"

Aludiendo también al retraso que volvería a suponer para la apertura del Hospitalito la puesta en marcha de nuevas obras de adaptación, la moción incide en que el 20 por ciento de la población total del Casco Histórico de Toledo es mayor de 65 años y "muchas de ellas se verán obligadas a dejar su barrio de toda la vida, sus vecinas y vecinos, sus tiendas de toda la vida".

"Nos parece primordial que el servicio residencial no genere desarraigo a las personas beneficiarias del centro, circunstancia clave para tener una mayor calidad de vida en los últimos años", ha dicho Tomás Ruiz, que al mismo tiempo ha calificado de "primordial" también ofrecer atención directa a las personas mayores en su propio domicilio (comida, lavado de ropa, etc.) sin salir de su entorno y condiciones de vida.

UNANIMIDAD EN LA VOTACIÓN

Por todo ello, el Pleno aprueba por unanimidad "instar al Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Macha y, en concreto, a la consejera de Sanidad, la apertura inmediata del Hospitalito del Rey como residencia de mayores y centro socio sanitario de uso público con plantilla de personal empleado totalmente públicos estable y de calidad para optimizar la gran inversión realizada, así se revitalizará la zona y beneficiar al pequeño comercio tan necesario para el casco de esta ciudad".

Y también, "instar al Equipo de Gobierno Local a que ofrezca un edificio de titularidad municipal adecuado para poder instalar allí el mejor centro regional para personas que padecen enfermedades mentales graves".

BARRERAS ACÚSTICAS

Asimismo, en la sesión plenaria de este jueves se ha acordado con el apoyo de todos los grupos políticos "realizar un informe técnico sobre la instalación de barreras acústicas en las zonas más cercanas a las viviendas de la TO-23 desde la rotonda de la calle Río Estenilla hasta la rotonda de la calle Ventalomar que eviten los ruidos en las viviendas de ese referido tramo de carretera".

Una moción presentada por el Grupo Municipal IU-Podemos y aprobada por unanimidad con una transaccional del Grupo Municipal Socialista para pedir también "requerir, conforme al resultado del informe citado, a la Administración que resulte competente, a que adopte las medidas necesarias para la solución de los problemas que se determinen".*

El portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, ha sido el encargado de defender la proposición y aceptar la transaccional del PSOE obteniendo los votos favorables de todos los grupos municipales.

Fernández ha indicado que la colocación de estos elementos sirve para minimizar el ruido que entra en las casas cercanas y para garantizar el bienestar y la salud de los vecinos que viven en esta parte del Polígono.

En este sentido, ha señalado que la propuesta recoge el acuerdo de realizar un informe técnico sobre la instalación de barreras acústicas en las zonas más cercanas a las viviendas de la TO-23 desde la rotonda de la calle Río Estenilla hasta la rotonda de la calle Ventalomar que eviten los ruidos en las viviendas de ese referido tramo de la carretera.

Finalmente, ha apuntado que "otro" de los objetivos de la moción es "concienciar al Pleno" del problema de salud que provocan el ruido al no dejar descansar y "menos ahora que hay que abrir las ventanas para refrescar y airear la casa".

EXTINGUIDO EL CONTRATO DE VIVIENDAS PARA VEGA BAJA

De otro lado, el pleno del Consistorio toledano ha ratificado por unanimidad, venía acordado por los grupos políticos en la Comisión de Urbanismo celebrada el pasado lunes, ratificar la extinción del contrato del PAU de Vega Baja que inició la Junta de Gobierno Local hace seis meses con el compromiso de no construir las 1.300 viviendas que estaban planeadas en este entorno.

De su lado, el concejal del PP Juan José Alcalde, ha garantizado hoy que la formación seguirá peleando para que "la participación vecinal sea real en Toledo" y para que el Gobierno municipal "ejecute todos los acuerdos que aprueben los vecinos en los Consejos de Participación", censurando que "muchos de ellos luego no ven la luz".

Así se ha pronunciado Alcalde esta tarde durante su intervención en el pleno en la que ha defendido la moción presentada por el PP para que se dote de presupuesto todos los proyectos que cumplan los requisitos

técnicos y sean aprobados por los Consejos de Participación de los diferentes barrios ya que, ha advertido, "existe el riesgo de que muchos de ellos no pongan en marcha debido a la numerosa cantidad de proyectos planteados superen los 100.000 euros que tiene asignado cada distrito en

los denominados presupuestos participativos".

Una moción que no ha salido adelante al contar solo con 10 votos a favor y 15 en contra debido al rechazo de la alcaldesa y los concejales del PSOE, IU y no adscrito. En este sentido Alcalde ha censurado "que el Gobierno de Milagros Tolón silencia a los vecinos" tal y como demuestra que los Consejos de Participación hayan estado "parados durante 15 meses" y cuando los han convocado "lo hacen sin ruegos ni preguntas y por tanto no se puede hablar de nada".

Asimismo ha criticado que los vecinos se hayan visto obligados a presentar entre sus proyectos para los presupuestos participativos "propuestas de gestión diaria que debería acometer el Equipo de

Gobierno, pero no lo hace, tales como pintar pasos de peatones, arreglar parques, poner bancos, sustituir alumbrado". Según ha denunciado, eso impide a los vecinos plantear otro tipo de inversiones y nuevos

proyectos para sus barrios.