El pliego de condiciones para la explotación de la Ciudad del Cine de C-LM ubicada en Toledo saldrá "en breve"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pliego de condiciones para la explotación de la Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha, ubicada en Toledo, "va a salir en breve" y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo está ultimando el documento con las aportaciones del Ayuntamiento.

Así lo ha indicado la titular de la Consejería, Patricia Franco, a preguntas de los medios tras presentar la edición 2026 de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), donde ha señalado que la explotación de la Ciudad del Cine durante los próximos años se llevará a cabo, por parte "de un privado", en un marco de colaboración público-privada.

Franco ha recordado que la obra finalizó "en tiempo", se justificó ante el Ministerio de Turismo --su ejecución se llevó a cabo con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)-- y "ha habido que correr mucho" para que cumpliera los plazos, por lo que ha agradecido el trabajo tanto de la Dirección General de Turismo como de la empresa constructora y la colaboración del Ayuntamiento.

Ha señalado que en esta siguiente fase se trata de concebir el espacio para captar la mayor atracción de rodajes posibles y estar en contacto con posibles inquilinos de esa Ciudad del Cine como promotores audiovisuales e industria para que puedan visitar el espacio y que, cuando salga a licitación, "en las próximas semanas", la región tenga "el mejor proyecto posible" para esa industria; así como crear un hub de formación y especialización de los recursos audiovisuales.

La Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha, ubicada en el parque de Polvorines, va a poner a disposición de la industria audiovisual 98.000 metros cuadrados para rodajes exteriores e interiores, con una inversión de más de 7,8 millones de euros.