El PMA de Urda guarda un minuto de silencio en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario

Minuto de silencio en el Puesto de Mando Avanzado del accidente ferroviario de Urda. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 29 (EUROPA PRESS)

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Urda (Toledo), instalado en las inmediaciones de la zona cero del accidente ferroviario, ha acogido este jueves un minuto de silencio en memoria de las 69 personas fallecidas hasta el momento en la tragedia ocurrida este miércoles.

El homenaje ha estado encabezado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page.

También han participado los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y de Fomento, Nacho Hernando; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el alcalde de Urda, Manuel Galán, entre otros representantes institucionales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Protección Civil.

El acto se ha celebrado en la primera de las tres jornadas de luto oficial decretadas por el Gobierno de España, mientras continúan los trabajos de los equipos de emergencia y las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente ferroviario.