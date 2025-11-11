Podemos C-LM cree que el nuevo Estatuto de Autonomía "facilita" la llegada de la derecha a las instituciones

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha considerado que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que PSOE y PP han llevado al Congreso de los Diputados para su toma en consideración "lo único que hace es facilitar la entrada de la derecha y la extrema derecha a las instituciones".
Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press García Gascón, quien ha opinado que Podemos ha sido "el único partido que ha puesto la verdad encima de la mesa" y ha "desenmascarado falsos titulares, discursos grandilocuentes que hablan de recuperar la representatividad de Castilla-La Mancha" cuando "en realidad se mantiene el mismo número de diputados de la época del pucherazo de Cospedal, el mínimo, que es 25".
"Y además se pospone el cambio a 2027, cuando probablemente esté gobernando el PP y Vox y lo cambien todo todavía para peor. No se ha producido ningún cambio en la mejora de la democracia", ha enfatizado.
Es por ello que considera que en el PP "se están riendo del PSOE, como otras veces en las que han llegado a acuerdos y al final los han dejado tirados o han hecho de su capa un sayo y han convertido esos acuerdos en justo lo contrario de lo que el PSOE vendía".
Desde Podemos, ha continuado, lo que ofrecen con su abstención es "que se pueda debatir, que se pueda desarrollar en el Congreso el Estatuto y, sobre todo, que se pueda escuchar nuestra voz".
En este sentido, ha remarcado que "no ha habido pluralismo ninguno, ni participación, porque se ha dejado fuera a muchos movimientos sociales y a partidos importantes con un número de votos importante" como es el suyo.