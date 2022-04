Podemos presenta en las Cortes una PNL para frenar la privatización del servicio de mantenimiento de carreteras en C-LM

TOLEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha presentado este martes una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla-La Mancha --arropado por los sindicatos CCOO, UGT y STAS-- para frenar la privatización en el servicio de mantenimiento y conservación de carreteras de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el coordinador autonómico de Podemos, José Luis Gascón, a las puertas del Parlamento regional, acompañado de Juan Ángel García de CCOO, Luis Miguel García de UGT y Francisco Agarrabeitia de STAS.

Gascón se ha mostrado "muy apenado" por las dos licitaciones del Gobierno regional por 16,5 millones de euros para privatizar este servicio y ha señalado que es "fundamental" mantener y respetar los servicios públicos de la región.

Venimos a proponer con esta PNL que se refuerce este servicio y se frene su privatización para mantener y proteger los derechos laborales de los trabajadores y evitar el "derroche" de dinero público. "Se está duplicando el gasto privatizando un servicio que ya hacen los empleados públicos", ha añadido.

"La privatización viene de la época de Cospedal y el presidente actual se comprometió en la campaña electoral de 2015 a revertir todas las privatizaciones de su antecesora, también en este servicio público, y no lo está cumpliendo sino que ésta es una nueva privatización y lo que queremos es que ese dinero se use para reforzar el servicio público actual", ha argumentado.

Con todo, la PNL de Podemos pasa por el refuerzo de la plantilla del servicio de mantenimiento de carreteras, el refuerzo y la modernización de medios materiales, la retirada del anuncio de licitación actual y utilización de ese presupuesto para medios materiales y personal suficiente y crear un grupo de trabajo con la parte social para estudiar la situación.

Desde CCOO, Juan Ángel García ha señalado que el trabajo que llevan haciendo desde hace 30 años ahora se privatiza por parte del un Gobierno que "presume" de apoyar el empleo público. "Lo que queremos hacer ver a la Junta es que el empleo público esta por encima de esas dos licitaciones y que queremos que ese dinero revierta en nuestras plantillas y se cubran las 30 vacantes sin cubrir".

Desde UGT, Luis Miguel García ha lamentado que el Gobierno actual no solo "no cumple" con su palabra sino que "encima incentiva lo privado". "Esta privatización viene del gobierno de Cospedal y Pablo Bellido cogió la pancarta diciendo que cuando ellos gobernaran se revertiría y estamos aquí para preguntarle si tiene o no palabra".

Finalmente, Francisco Agarrabeitia de STAS ha dicho que con esta PNL los políticos tienen la oportunidad de demostrar si son capaces de cumplir su palabras o no, señalando que con Cospedal salieron a la calle con la privatización del servicio y había políticos que ahora están gobernando que estuvieron junto a los sindicatos.

"Cuando asumieron el Gobierno en 2015 se comprometieron a revertirlo y no solo no han cumplido sino que privatizan más, ya que con esta licitación tendremos 10 brigadas más privadas. Confiamos en que esto sea un error pero huele mal que se vayan a gastar 16,5 millones en algo que estamos haciendo y que es nuestro trabajo", ha concluido.