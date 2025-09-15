Podemos ve como "una victoria" las protestas propalestinas en Madrid y critica la "inacción" de Junta C-LM contra Israel

Archivo - El coordinador de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha considerado "una victoria" la suspensión este pasado domingo de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España en Madrid por las protestas propalestinas y ha criticado la "absoluta inacción" del Gobierno de Castilla-La Mancha en este asunto.

En declaraciones a Europa Press, García Gascón ha asegurado que tras "23 meses de genocidio contra el pueblo palestino" aún está esperando que el Gobierno de Emiliano García-Page "condene el genocidio", algo que, destaca, ha hecho "hasta el gobierno de extrema derecha de Meloni" en Italia.

Así, ha pedido al Ejecutivo castellanomanchego que "rompan totalmente relaciones" y ejerzan "las máximas sanciones que se puedan aplicar desde nuestra comunidad autónoma, de todos los tipos".

Asimismo, también ha demandado que se haga llegar ayuda humanitaria hasta la Franja de Gaza porque es "vergonzoso" en su opinión el nivel de cooperación de la Comunidad Autónoma.

Además, se ha mostrado "orgulloso" de haber participado en primera persona en las protestas, en este caso en la penúltima etapa disputada el pasado sábado, "defendiendo los Derechos Humanos, la paz y el final de un genocidio que es violencia pura contra miles de niños, asesinato de personal de ONG y periodistas, destrucción de hospitales y el intento de exterminio y asesinato del pueblo palestino en su conjunto".