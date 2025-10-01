El poder del pueblo y su reflexión ante guerras actuales centran la obra 'Numancia' de Cervantes este domingo en Toledo

La Concejal De Cultura, Ana Pérez Presenta La Obra ‘Numancia’, Junto Con Los Actores Pepa Pedroche Y Arturo Querejeta. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poder del pueblo y su reflexión ante los conflictos bélicos actuales serán el eje central de la obra cervantina 'Numancia' que este domingo, 5 de octubre, se representará en el Palacio de Congreso de Toledo a las 19.00 horas, protagonizada por los actores Pepa Pedroche y Arturo Querejeta, y con la que comienza la 33ª Muestra de Teatro Clásico Toledo Siglo de Oro.

Dirigida por José Luis Alonso de Santos, el texto de finales del siglo XVI, se puede aplicar al momento actual en un contexto bélico internacional frente a "los horrores de la guerra" y el protagonismo de un pueblo, que "lucha" por vivir "en un mundo de justicia, de honor y de libertad".

"Está interpelado directamente con algo que no es de hace 400 años, sino que es de ahora mismo", ha afirmado Querejeta, en rueda de prensa, junto a Pepa Pedroche y la edil de Cultura, Ana Pérez, que ha definido la obra como "la primera tragedia española y una de las mejores del teatro español y del teatro universal".

La búsqueda de la libertad a través de un "pueblo unido" será su eje principal, "para no ser esclavos de un invasor", en este caso de "los romanos", ha afirmado la actriz.

Además, destaca "la gran presencia de las mujeres", que impulsan y animan a los hombres encabezados por Teógenes, "el jefe de los numantinos", a tener una solución colectiva, la de "preferir morir a entregarse a la barbarie de la esclavitud".

De su lado, ha ensalzado que esta pieza teatral incide en la "decisión colectiva" de un pueblo. "La pregunta que siempre sobrevuela es qué estaríamos dispuestos a hacer como sociedad, no como individuos", ha planteado Querejeta, "para no caer en la esclavitud, para defender la libertad, si seríamos capaces de arriesgar la propia vida".

La entrada de las mujeres "es definitoria", ha afirmado Querejeta, que son las impulsoras de tomar una decisión "juntos y que de alguna manera ampare a los más vulnerables".

PUESTA EN ESCENA Y VERSO

De la puesta en escena, destaca la combinación del interior de Numancia con el exterior del campamento romano, con un vestuario que refleja "a los numantinos de esa época y a los romanos".

Se representan además a "personajes alegóricos" como "España, el río Duero, la fama, la guerra, el hambre", elementos que se "van trufando a lo largo de toda la función en la acción principal, que es el asedio romano".

La función se interpreta en verso --todo en octavas reales-- y los actores han querido "huir totalmente de artificios y hacer el verso lo más natural, diáfano, respetuoso con las normas, pero nada canónico en lo esencial".

TRAYECTORIA DEL DIRECTOR Y ACTORES

José Luis Santos cuenta con un acervo de más de 50 obras teatrales y guiones de cine. Destaca su papel como director de la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Pepa Pedroche, licenciada en arte dramático y titulada en producción por la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Actriz con el Centro Dramático Nacional y con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Asesora de verso en el Centro Nacional de Teatro Clásico, es docente en la Universidad de Nebrija y también en la Escuela Superior de Artes Escénicas.

Arturo Querejeta, que "ha contribuido en la formación de nuevas generaciones como artistas con su asesoría en el verso", tiene una dilatada trayectoria en el Centro Nacional de Teatro Clásico, con su participación en más de 70 montajes.