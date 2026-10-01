La Policía desmantela dos plantaciones de marihuana con cerca de 5.000 plantas en la Serranía Baja conquense

Plantación de marihuana en la Serranía Baja Conquense. - POLICÍA NACIONAL

CUENCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado durante el mes de septiembre dos plantaciones de cannabis sativa localizadas en la Serranía Baja de Cuenca, en dos actuaciones desarrolladas los días 2 y 24 de septiembre.

En total, los agentes han intervenido cerca de 5.000 plantas de marihuana de gran calidad, concretamente 3.055 plantas en una de las plantaciones y 1.800 en la segunda, situadas en zonas relativamente próximas entre sí.

Según informa la Policía, la primera de las plantaciones se encontraba en el término municipal de Arguisuelas, mientras que la segunda estaba ubicada entre los términos municipales de Cardenete y Villar del Humo. Como consecuencia de las actuaciones policiales, se procedió a la detención de una persona y a la identificación de otras dos, relacionadas presuntamente con la actividad ilícita investigada.

En ambas ubicaciones los responsables habían establecido una infraestructura destinada tanto al cultivo como a la vigilancia y mantenimiento de las plantas. Las organizaciones disponían de zonas de acampada situadas a cierta distancia de las plantaciones, ubicadas estratégicamente en lugares elevados desde los que podían mantener una visión directa sobre los cultivos y controlar los accesos a la zona cuando no se encontraban realizando las labores agrícolas.

Asimismo, las investigaciones permitieron localizar sistemas de riego mediante balsas de almacenamiento de agua, que era extraída de los ríos Guadazaón y Cabriel, respectivamente, y posteriormente tratada con fertilizantes destinados a favorecer el desarrollo de las plantas.

La infraestructura desplegada permitía mantener los cultivos durante su ciclo de crecimiento en zonas alejadas de núcleos urbanos y de difícil acceso, evitando así que fueran descubiertos.

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Además del presunto delito de tráfico de drogas, a los investigados se les atribuyen otros hechos delictivos, entre ellos un presunto delito de pertenencia a organización criminal y delitos contra el medio ambiente debido a que en el desarrollo de las investigaciones se detectaron actuaciones presuntamente no autorizadas sobre terrenos tanto de dominio público --incluidas zonas próximas a las riberas de los ríos- -como sobre fincas particulares, que habrían sido ocupadas para desarrollar la actividad relacionada con las plantaciones.

Igualmente, se detectaron indicios de la utilización de métodos prohibidos de caza durante el periodo en el que se desarrollaron los cultivos. En una de las plantaciones fue localizada una cierva que habría sido abatida pocas horas antes de la intervención policial.

BENEFICIO QUE PODRÍA ALCANZAR LOS 4,5 MILLONES DE EUROS

La cantidad y calidad de las plantas intervenidas hacen estimar que el beneficio económico que habría obtenido la organización con las plantaciones desmanteladas podría situarse cerca de los 4,5 millones de euros, según las estimaciones realizadas en el marco de la investigación.

Las dos actuaciones se enmarcan en las investigaciones que la Policía Nacional viene desarrollando en los últimos años contra el cultivo y tráfico de marihuana en zonas rurales de la provincia de Cuenca, especialmente durante los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el periodo de maduración y recogida de este tipo de cultivos.

Las características de determinadas zonas de la Serranía conquense, con parajes de difícil acceso, escasa población y cursos fluviales próximos, son aprovechadas por organizaciones dedicadas al cultivo ilícito para intentar establecer plantaciones alejadas de los núcleos urbanos y dificultar su detección.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de determinar la totalidad de las personas implicadas y esclarecer las circunstancias relacionadas con la instalación y explotación de ambas plantaciones.