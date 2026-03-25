Policía y Guardia Civil intervinieron en 39 pisos y 17 clubes de Ciudad Real en operaciones contra la trata en 2025

Mesa contra la Trata de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional y Guardia Civil realizaron intervenciones en 39 pisos y 17 clubes de alterne durante 2025 en la provincia de Ciudad Real, en el marco de diversas operaciones contra la trata de seres humanos, un fenómeno que, lejos de concentrarse en espacios visibles, "se encuentra cada vez más oculto y disperso".

Así lo ha explicado este miércoles el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, antes de la reunión de la Mesa contra la Trata, donde se han analizado los datos del último año.

Según ha detallado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen tres operaciones abiertas, en las que se ha producido una detención y se han confirmado dos víctimas.

El dato más significativo, según ha subrayado, es el cambio de patrón en la explotación sexual, que se está trasladando desde los clubes hacia viviendas particulares. "Cada vez está más oculta y es más complejo analizarla", ha advertido, en referencia al peso creciente de los pisos y apartamentos frente a los clubes tradicionales.

En el desarrollo de estas actuaciones, los agentes han entrevistado a 200 mujeres en situación de prostitución, un trabajo complejo debido a las dificultades para identificar a las víctimas.

Broceño ha señalado que muchas proceden de entornos de alta vulnerabilidad y desconfían de las instituciones, lo que dificulta la denuncia y la colaboración con las autoridades.

Las mujeres afectadas proceden de distintos países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Marruecos o Nigeria, en un fenómeno que no está focalizado en puntos concretos, sino que se encuentra extendido por toda la provincia de Ciudad Real, tanto en grandes núcelos como en pueblos, lo que complica su detección.

En este sentido, el subdelegado ha destacado el papel fundamental de las entidades del tercer sector, que llegan a espacios donde la administración no llega y facilitan la atención a las víctimas.

Junto a la intervención directa, las administraciones y entidades implicadas desarrollan programas de prevención, sensibilización y formación dirigidos a colectivos vulnerables, profesionales y al conjunto de la sociedad, con el objetivo de anticiparse al delito y mejorar su detección.