La Policía investiga el ataque de un perro a una niña de 22 meses en Talavera de la Reina

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TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan el ataque este domingo de un perro a una niña de 22 meses en Talavera de la Reina, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

Preguntado al respecto este miércoles, Sabrido ha informado de que esta niña sufrió varias lesiones y mordeduras graves como consecuencia del ataque del animal, lo que le llevó a ser traslada en un primer momento al Hospital de Talavera.

Actualmente se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Toledo, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ha esperado que la niña "salga de este incidente sin ningún tipo de secuelas", al tiempo que se ha comprometido a dar más información de lo ocurrido cuando la Policía concluya su investigación.