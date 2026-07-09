Policía Local de Albacete convoca cinco plazas de promoción interna de oficial y una de subinspector

Policías locales de Albacete - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a convocar diversas plazas de promoción interna en la Policía Local, según informa el concejal de Seguridad, Alberto Reina, "para seguir avanzando en la profesionalización y la mejora organizativa del cuerpo de seguridad municipal".

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria por promoción interna de cinco plazas de oficial y una plaza de subinspector/a de la Policía Local, a las que podrán optar quienes hayan permanecido al menos dos años en la categoría inmediatamente inferior y no se encuentren en situación de segunda actividad.

En el caso de las cinco plazas de oficial, los aspirantes deben, estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o titulación equivalente, y contar con los permisos de conducción B y A o A2. Para la plaza de subinspector/a se exige título universitario de Diplomatura, Licenciatura o Grado.

El proceso de selección en ambos casos constará de las siguientes fases: oposición y concurso. Las pruebas de la fase de oposición, todas ellas obligatorias y eliminatorias, serán prueba de aptitud física para comprobar las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia de los aspirantes. Consistirán en carrera de resistencia, carrera de velocidad, salto de longitud con los pies juntos, y lanzamiento de balón medicinal o prueba de natación.

También habrá una prueba de conocimientos con supuestos prácticos relacionados con las materias que figuran en el temario de cada convocatoria y una prueba psicotécnica, que consistirá en una entrevista y dos test dirigidos a determinar las aptitudes y actitudes de las personas aspirantes para el desempeño de las funciones de su categoría.

La fase de concurso entre quienes superen la oposición valorará la antigüedad en los servicios en la Administración, la experiencia profesional en la categoría de Policía, y la titulación académica y cursos de formación.

Para la plaza de subinspector/a, la persona que supere el concurso/oposición deberá también realizar un curso selectivo.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE EL ACEQUIÓN

De otro lado, el Ayuntamiento volverá a contar este año con el apoyo del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel dependiente de la Diputación, para las excavaciones y estudio del yacimiento arqueológico de El Acequión.

La concejala de Participación, Llanos Navarro, ha informado de la aprobación en Junta de Gobierno Local de un convenio entre ambas instituciones, que supondrá la aportación desde el IEA de una subvención nominativa de 15.000 euros para gastos del proyecto 'Recuperación y puesta en valor de la motilla El Acequión 2026'.

El Ayuntamiento informará al Instituto de las actividades de la campaña hasta el próximo 30 de octubre de 2026, justificará los gastos y acreditará que se han puesto a disposición del Museo de Albacete los restos arqueológicos hallados.

Serán subvencionables los gastos relativos a personal, manutención y alojamiento del equipo investigador, material fungible, trabajos de topografía, planimetrías y dibujos arqueológicos. Antes del 15 de diciembre de 2026 se presentará una Memoria de investigación del proyecto realizado, que el IEA podrá publicar si lo estima conveniente.

La concejala ha recordado que "el proyecto de investigación arqueológica en el yacimiento El Acequión está financiado por el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y el propio Instituto de Estudios Albacetenses. Este convenio nos permitirá seguir poniendo en valor este yacimiento que tiene un papel muy destacado en la historia del municipio, para conocerlo más y ponerlo a disposición de los expertos y también de toda la ciudadanía. Se trata de un yacimiento de la Edad de Bronce declarado Bien de Interés desde 1991, y que está considerado como uno de los recursos más importantes para explicar las sociedades de esa época en el sur de Europa".

Navarro ha asegurado que "el Ayuntamiento apuesta por este gran patrimonio histórico de la ciudad, que nos vincula con nuestra historia más lejana, por lo que debemos potenciar su valor arqueológico y sus posibilidades en el ámbito del turismo cultural".

En ese sentido, desde 2023 la Universidad Complutense lidera los proyectos de carácter científico-técnico para la recuperación de la motilla, para lo cual el Ayuntamiento aporta 55.000 euros a la Universidad. En los trabajos participa personal especializado en la Cultura de las Motillas del Bronce de La Mancha, bajo la dirección del doctor Luis Benítez de Lugo, profesor de Prehistoria del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense.