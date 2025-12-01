La Policía Local de Cuenca alerta de un intento de estafa a comercios haciéndose pasar por agentes del cuerpo

Archivo - Policía Local de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha informado, a través de su cuenta de Instagram ,de un intento de estafa que afecta a establecimientos de Cuenca.

Según explica el cuerpo de seguridad, en últimos días varios comercios han informado de llamadas sospechosas en las que se solicita una aportación económica para colaborar con los una supuesta revista o boletín de la Policía Local, ofreciendo publicidad a cambio.

Los municipales niegan que exista esta publicación y recuerdan que la Policía Local de Cuenca no realiza recaudaciones ni solicita dinero para revistas, boletines u otras campañas.

Ante esta situación, piden a la ciudadanía que su alguien se presenta en su nombre, desconfíen y contacten de inmediato con la policía para frenar este tipo de engaños, llamando a los teléfonos 092 o 112 ante cualquier duda o intento sospechoso.