Policía Local de Cuenca localiza un vehículo implicado en un accidente con fuga en el Paseo del Pinar

CUENCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha localizado un vehículo implicado en un accidente con fuga en el Paseo del Pinar, según han informado los agentes municipales a través de Instagram y recoge Europa Press.

El incidente tuvo lugar sobre las 6.30 horas y se produjo cuando una vehículo perdió el control, impactando contra otros que estaban estacionados para después darse a la fuga.

Gracias a la colaboración ciudadana se pudo localizar rápidamente al vehículo implicado y a su conductor. La Policía ha informado de que se instruyen diligencias para esclarecer las causas.