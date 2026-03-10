La Policía de Nacional de Albacete instala una galería de tiro virtual para mejorar las prácticas de fuego

Archivo - Galería de tiro virtual. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALBACETE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Albacete, Antonio López-Alcahut, ha presentado este martes ante los medios de comunicación la nueva galería de tiro virtual de las instalaciones de la Comisaría, la cuál permite entrenar con simulaciones tácticas de fuego real y láser para perfeccionar las prácticas de los agentes.

"Permite un ejercicio mucho más técnico y práctico que se puede individualizar para hacer un seguimiento de la instrucción de cada policía", ha detallado López-Alcahut.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, quien ha visitado la nueva galería y participado en las prácticas, ha afirmado que la mejora consiste en "una adecuación a las nuevas tecnologías ofreciendo un recurso que garantiza mayor seguridad a los policías y mejor formación para proteger a los ciudadanos".

El comisario ha explicado que por la galería pasan al año unos 400 agentes para participar en el plan de tiro permanente de la Policía Nacional, estando todos los días en funcionamiento.

Los entrenamientos "son muchísimo más realistas" gracias al programa virtual, que ofrece distintos escenarios a los que se pueden enfrentar los agentes en la realidad como pueden ser situaciones de exterior, interior, toma de rehenes, ataques terroristas o elementos hostiles armados con diferentes tipos de armas o blindaje.

Además, la sala dispone de un extractor especial para limpiar los residuos de plomo de la munición, insonorización adecuada y acolchamiento para detener posibles rebotes de balas, según ha comentado el oficial instructor de tiro, Javier Reina, quien junto a un agente de la Unidad de Prevención y Reacción han hecho una demostración de las diferentes modalidades adaptadas para las pistolas de 9 milímetros KH de la Policía.

"El programa nos permite ir cambiando los desafíos para exigir a los agentes una mayor precisión ante un enemigo con un chaleco antibalas o escondido en un edificio".

La comisaría de la Policía Nacional de Albacete es la tercera de la región en disponer de estas nuevas instalaciones financiadas con ayuda de los fondos europeos Next Generation.