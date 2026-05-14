Policía Nacional desactiva un punto negro de venta de estupefacientes ubicado en la ciudad de Toledo

Dinero y efectos intervenidos por la Policía tras desactivar un punto negro de venta de estupefacientes en Toledo. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local, ha logrado desactivar un punto negro de venta de estupefacientes ubicado en la ciudad de Toledo y detener al principal responsable, que utilizaba una habitación alquilada en un piso compartido para almacenar, manipular y distribuir sustancias estupefacientes.

Esta operación se inició en noviembre de 2025, cuando los investigadores recibieron informaciones que apuntaban a la presencia de muchas personas, sobre todo jóvenes, a un piso en alquiler por habitaciones. Las primeras gestiones realizadas en colaboración con Policía Local de Toledo, permitieron corroborar que efectivamente, acudían al lugar numerosas personas para adquirir sustancia estupefaciente.

Durante la fase de explotación operativa se realizó un registro en la habitación que el principal sospechoso utilizaba para almacenar la droga, el dinero obtenido con la venta de ésta y diversos útiles para el pesaje, manipulación y envasado del estupefaciente. Los agentes se incautaron de 350 gramos de hachís, 19 gramos de cocaína, 6 botellas de óxido nitroso, 2.720 euros en efectivo, joyas y armas blancas, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.