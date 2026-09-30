Policía Nacional de C-LM celebra su patrón reivindicando su labor por defender a la ciudadanía de "enemigos cotidianos"

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, preside el acto de la Policía Nacional en Toledo. - DELEGADO DEL GOBIERNO

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha ensalzado la labor de la Policía Nacional por cuidar y defender a la ciudadanía de los "enemigos cotidianos", dedicando su vida a proteger los "derechos y libertades de miles de hombres y mujeres".

Sabrido ha presidido el acto institucional de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, junto al jefe superior en funciones la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, José Alberto Camacho.

Así, el delegado del Gobierno ha puesto el acento en que "detrás de cada uniforme hay una persona que decidió que su vida tenía mayor sentido protegiendo a los demás".

Se ha referido a la Policía como "ángeles custodios, seres celestiales" que tienen una actuación "permanente". "Detrás de cada operación, detención o registro hay cientos de horas de trabajo, no actuáis de forma puntual" sino "antes, durante y después de los actos delictivos", ha ensalzado.

Ha tenido un recuerdo especial para los agentes en Ceuta, que trabajan "para que todo vuelva a la normalidad", y ha enumerado algunos hitos relevantes de la Policía en Castilla-La Mancha como su participación en operaciones destacadas relacionadas con el desmantelamiento de droga, atención a víctimas de violencia sexual o robos con fuerza.

A pesar de esta labor en hechos delictivos destacados, la Policía no solo es el cuerpo de "las grandes operaciones", ha señalado Sabrido, sino que también está presente acompañando a poner una denuncia, con una víctima de violencia de género o cuando un ciudadano es víctima de estafa.

La "gran labor" de acompañamiento al ciudadano la cumple la Policía "sobradamente" y, además, vela por la "seguridad", ha indicado Sabrido, que ha recordado que el índice de delincuencia en Castilla-La Mancha está ocho puntos por debajo de la media nacional.

Al hilo de este dato, el delegado del Gobierno ha situado a la Comunidad Autónoma como una tierra "segura", de igual modo que España, "uno de los países más seguros de Europa". También ha mencionado que el cuerpo de Policía en la región ha aumentado en 354 personas, un incremento del 25% en comparación con el año 2018.

Sabrido ha tenido un recuerdo especial para Francisco Herrero, el anterior jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, "por su sencillez, por su esfuerzo, por su trabajo, pensando siempre en el ciudadano".

"LA GRAN FAMILIA AZUL"

Por su lado, el jefe superior en funciones la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, José Alberto Camacho, que ha entregado a Sabrido el bastón de mando símbolo de la Policía Nacional, ha resaltado el trabajo de los más de dos mil policías y funcionarios en la región que forman "la gran familia azul".

Por ser los "cimientos y las columnas" que mantienen el espíritu de la institución, gracias a la "noble" misión que realizan: garantizar la "seguridad, la legalidad y la libertad de todos", ha afirmado Camacho.

Tras tener un especial recuerdo para los policías desplegados en Ceuta, ha puesto en valor el esfuerzo de este cuerpo por su "buen hacer en el servicio, su compromiso con la sociedad" y por "prestar al ciudadano un servicio público tan cercano y eficaz".

También ha mencionado al personal jubilado, a los "compañeros caídos" y a los representantes sindicales, y se ha dirigido a la ciudadanía con el siguiente mensaje: "Cuenten con nosotros, siempre vamos a estar alerta preparados para cualquier requerimiento ciudadano, a cualquier hora del día o de la noche, cuando se necesite", ha asegurado.

Durante la celebración del acto se han entregado 16 Medallas con distintivo blanco a la Policía Nacional y otras nueve medallas a personal ajeno al cuerpo.