La Policía refuerza la seguridad de los museos de C-LM para prevenir el robo de piezas de oro y joyas de alto valor

Archivo - Museo de El Greco. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una serie de actuaciones en Castilla-La Mancha para reforzar la seguridad de los museos, centros e instituciones de la región con el objeto de prevenir el robo de piezas de oro y joyas de alto valor custodiadas en sus colecciones.

Las cinco comisarías provinciales de la región han mantenido ya una serie de contactos con los responsables de seguridad de dichos centros, con el objeto de revisar y optimizar la protección de aquellas piezas que lo requieran, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Para lograr este cometido, los agentes de las brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, los delegados territoriales de Patrimonio Histórico y las Unidades Territoriales de Seguridad Privada de cada una de las Comisarías de Policía Nacional trabajan de forma coordinada para detectar posibles riesgos en cada uno de los centros y ofrecerles asesoramiento en materia de prevención y seguridad.

Además, mantienen contacto continuo con los responsables y vigilantes de Seguridad y se han organizado dispositivos de vigilancia en el entorno de los lugares más relevantes de cada una de las capitales de provincia.

Hasta el momento, en Albacete se ha contactado con diversas entidades locales y servicios de seguridad privada, entre ellos el Museo de Albacete, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete y el Centro de Interpretación Virgen de los Llanos (Civilla). En Ciudad Real se han mantenido reuniones con los responsables de las colecciones de los tesoros parroquiales, así como con los responsables del Museo Provincial de Ciudad Real, Museo Episcopal Diocesano y la Catedral de Nuestra Señora del Prado.

En Cuenca también se han producido reuniones con el Museo Diocesano y el Museo Arqueológico de Cuenca y en Guadalajara se han establecido encuentros la seguridad privada del Museo Provincial de Guadajalara.

Finalmente, desde Toledo se han visitado y analizado los sistemas de seguridad del Museo El Greco, Museo Sefardí, Sinagoga de Santa María la Blanca, Museo de Santa Cruz y Catedral Primada de Toledo.

LA PROTECCION DEL PATRIMONIO, UNA PRIORIDAD

La Brigada del Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, integrada en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial, está especializada en la investigación, prevención y persecución de los delitos relacionados con el Patrimonio histórico, artístico, cultural y arqueológico, actuando frente a robos, expolios, falsificaciones, contrabando, tráfico ilícito y daños a estos bienes.

Además, cada Jefatura Superior de Policía dispone de un delegado de patrimonio y cada provincia de un delegado provincial con dedicación prioritaria a la protección del Patrimonio Histórico.

Su labor se centra en elaborar un registro agresiones y actuaciones delictivas que puedan generar alguna investigación, así como canalizar informaciones puntuales para efectuar controles e inspecciones con anticuarios, almonedistas, casa de subastas, profesionales de la restauración, expertizadores, asociaciones privadas con fines de protección de bienes culturales, artistas y servicio de vigilancia aduanera.

También establecen contactos periódicos con entidades culturales de la administración local y los delegados diocesanos del patrimonio de la iglesia de cada una de las provincias.