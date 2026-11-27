Detenido por el secuestro de una persona por la que pedían un rescate de 700.000 euros. - POLICÍA NACIONAL

GUADALAJARA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Francia, han liberado a una persona que se encontraba privada de libertad por una organización criminal debido a una deuda pendiente, pidiendo a sus familiares por la liberación 700.000 euros. Se ha procedido a la detención de las tres personas pertenecientes a la organización criminal que produjo el secuestro en La Junquera y Calatayud. A los miembros del entramado se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones, ingresando en prisión los dos cabecillas.

Durante la explotación del operativo se realizaron dos registros, uno en la nave que tenían arrendada en Guadalajara y otro en la vivienda donde pernoctaban en Soria, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación se inició el 23 de octubre cuando se tuvo conocimiento, gracias a la colaboración policial, del secuestro de dos ciudadanos en España. Este se habría producido durante la madrugada de ese mismo día en un lugar próximo a Madrid y uno de los secuestrados habría conseguido escaparse y huir de los captores.

Esta información llegó a raíz de que el hermano de la víctima recibiera una llamada de un número desconocido que le solicitaba 700.000 euros por la liberación de su familiar y donde le enviaban un vídeo donde se observaba al secuestrado inmovilizado y con el rostro tapado en el suelo de una nave industrial. En un momento dado de la grabación, un vehículo tipo SUV pasa por encima de sus piernas, produciéndole un desplazamiento de rótula.

Tras varias pesquisas, se pudo identificar al vehículo que realizaba el atropello en zonas de las provincias de Guadalajara y Zaragoza, consiguiendo dar también con los ocupantes de este en una gasolinera de la autovía A-2, los cuales tomaban grandes medidas de seguridad, haciendo continuos cambios de velocidad y giros inesperados para eludir la acción policial.

REALIZARON EN CALATAYUD LA COMPRA SEMANAL

Una vez que reanudó la marcha se le consiguió seguir hasta una casa rural situada en la provincia de Soria, donde pernoctaban. No fue hasta la mañana siguiente cuando salieron y realizaron una compra en Calatayud de grandes cantidades de comida y enseres útiles para no tener que abandonar la vivienda en un tiempo.

En todo momento se seguía manteniendo contacto con la familia del secuestrado por si contactaban con los autores, siendo infructuosos todos los intentos y sin obtener ninguna prueba de vida.

Ya entrada la tarde del día 24, dos de los individuos abandonaron la casa rural en dirección a Francia con un vehículo a alta velocidad, casi llegando a los 200 kilómetros por hora. Mientras, la familia del secuestrado comunicaba a los agentes que los miembros de la organización les habían notificado que su familiar supuestamente había sido asesinado y que había vídeos en los que se le podía observar muerto y con un ojo mutilado.

Tras esta noticia, se pensó que el coche con matrículas francesas que iba dirección La Junquera podía transportar el cadáver para ser escondido y después huir y refugiarse en Francia. Se procedió a darles el alto gracias a la rápida actuación policial en la frontera de La Junquera, deteniendo a los dos ocupantes del vehículo, siendo estos los dos cabecillas que organizaron el secuestro.

LIBERACIÓN DEL SECUESTRADO

Los otros dos individuos que se encontraban aún en la casa la abandonaron momentos después de que se produjeran las detenciones en la frontera, cogiendo otro coche de forma bastante apresurada y con grandes medidas de seguridad para huir dirección Zaragoza.

A la altura de Calatayud se les consiguió dar el alto y se procedió a la detención de los dos ocupantes, resultando ser uno de ellos el secuestrado, liberándole en tan sólo 36 horas y trasladándole a un centro sanitario, donde le diagnosticaron un desplazamiento de rótula debido al atropello que se observó en el vídeo que enviaron a los familiares.

Cuando se realizó el registro del vehículo se encontró un contrato de arrendamiento de una nave industrial de Guadalajara, la cual coincidía con el lugar donde produjeron las torturas a la víctima y encontrando también dos matrículas francesas, lo que indicaría que iban a cambiarlas una vez que estuvieran en territorio francés.

Una vez liberada la víctima, relató que fue secuestrado junto con un amigo suyo, el cual consiguió escapar. Además informó que le habían tenido cautivo en diferentes lugares para que no supiera donde se encontraba, siempre con la cara tapada y en ocasiones envuelto con cinta americana quedando inmovilizado, mientras que le torturaban y agredían físicamente.

La víctima, tras ser atendida por los servicios sanitarios, recibió protección durante su estancia en España hasta el día siguiente, cuando tomó un vuelo para regresar con su familia. La investigación ha culminado con la detención de tres personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones. La autoridad judicial dictaminó el ingreso en prisión de los dos líderes.

Han sido realizadas dos entradas y registros, uno en la nave industrial de Guadalajara, donde se encontraron bridas, documentación y vestigios de ADN de la víctima; y la otra en la vivienda de Soria.