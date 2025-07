El 'popular' Adrián Fernández recupera la Alcaldía de Malagón tras prosperar la moción de censura contra 'Somos Malagón'

MALAGÓN (CIUDAD REAL), 3 (EUROPA PRESS)

Adrián Fernández, del Grupo Municipal Popular, ha recuperado la Alcaldía de Malagón, cargo que ya ocupó durante tres legislaturas consecutivas, tras prosperar este jueves una moción de censura presentada contra el alcalde, Luis Carlos Segura, de 'Somos Malagón'. Este presentó ayer su renuncia al acta de concejal, al igual que hicieran los otros tres concejales de la formación.

La moción, registrada con el apoyo clave del concejal no adscrito Jesús Domínguez, ex del PSOE, ha salido adelante pese a que este último ha votado en contra durante el pleno. Su firma permitió la tramitación y debate de la iniciativa, lo que ha facilitado el relevo en el bastón de mando de la Alcaldía.

Los votos de los seis concejales del Partido Popular, únicos presentes junto al edil no adscrito tras la dimisión en bloque del equipo de Gobierno de 'Somos Malagón' y de las dos concejalas socialistas, han permitido sacar adelante la moción de censura.

Con solo siete ediles activos en el pleno de los trece que conforman la corporación, el PP ha logrado el respaldo necesario para recuperar la Alcaldía.

Jesús Domínguez, concejal tránsfuga del PSOE y actualmente en el grupo no adscrito, ha sido clave en el cambio político vivido este jueves en Malagón. Aunque durante el pleno ha votado en contra de la moción de censura, su firma fue esencial para que esta pudiera ser registrada y, por tanto, debatida.

En su intervención, ha explicado que este miércoles llegó a solicitar a Adrián Fernández la retirada de la moción, al considerar que ya no tenía sentido tras la dimisión del anterior alcalde y su equipo de Gobierno.

"Hoy no puedo apoyarla. No he venido a investir a nadie, he venido a defender a mi pueblo", ha afirmado con rotundidad. Pese a su voto negativo, el paso previo de permitir el trámite fue determinante para que el Partido Popular, con sus seis concejales presentes en el pleno, pudiera recuperar la Alcaldía.

EL CAMBIO ERA NECESARIO

Por su parte, el nuevo alcalde, en su discurso de investidura, ha asegurado que su regreso responde a la necesidad de "un cambio de rumbo para Malagón", cuyo Ayuntamiento, según ha aseverado, ha sufrido "la mayor crisis de crispación laboral, política y económica".

Ha acusado al anterior alcalde, Luis Carlos Segura, de ejercer el cargo "con abuso de poder y ordeno y mando", recordando que su gestión acabó con una "querella del sindicato UGT", un aumento del periodo medio de pago a proveedores y numerosas "bajas laborales por ansiedad y depresión".

"Somos Malagón ha sido el mayor accidente político que ha sufrido este pueblo", ha insistido el nuevo alcalde, quien también ha defendido que "la moción no ha sido contra nadie, sino a favor de Malagón".

PROMETE UN NUEVO PRESUPUESTO

Entre sus prioridades, ha desvelado la elaboración de un nuevo presupuesto municipal, dado que las cuentas están prorrogadas desde 2023, y la bajada del periodo medio de pago, con el objetivo de recuperar la confianza de proveedores y entidades financieras.

También ha avanzado la creación de una concejalía específica de promoción de tradiciones, para reforzar el papel del municipio como referente cultural y turístico en la comarca.

El nuevo alcalde ha agradecido el apoyo de "uno de cada dos malagoneros que votaron al PP", y ha tenido palabras de reconocimiento hacia su "padre político", José Alberto Martín Toledano, recientemente fallecido, y que también ocupó la Alcaldía de Malagón, entre otros cargos políticos.

"Aspiro a ser mejor alcalde que lo que fui. He aprendido de mis errores y me comprometo a gobernar con humildad y diálogo", ha expresado.

Fernández ha tendido la mano al resto de miembros de la Corporación y ha invitado a la ciudadanía a participar activamente en el nuevo proyecto de gobierno. "El Ayuntamiento es la casa de todos. Todos tenemos el deber de proponer, vigilar, exigir y construir", ha dicho.

Ha concluido su intervención comprometiéndose a "dar lo mejor" de sí mismo "al servicio de Malagón" y ha invocado a la alcaldesa honorífica de la localidad. "Que Santa Teresa de Jesús nos siga protegiendo entre todos".

UN PACTO ROTO Y SEIS DIMISIONES

El pleno de este jueves se ha celebrado en un contexto de máxima inestabilidad institucional. Este miércoles dimitieron en bloque los cuatro concejales de Somos Malagón, incluido el alcalde, Luis Carlos Segura, y en los días previos ya lo habían hecho las dos únicas ediles que quedaban del PSOE, dejando al Ayuntamiento con solo siete concejales activos de los trece que conforman la Corporación.

Desde las elecciones municipales de 2023, Malagón estaba gobernado por una coalición entre Somos Malagón y el Partido Socialista, un pacto que permitió la investidura de Segura y que contemplaba un relevo en la Alcaldía a mitad de legislatura.

Sin embargo, la ruptura llegó en febrero de 2025, cuando Somos Malagón dio por finalizado el acuerdo, acusando al PSOE de "deslealtades" y "obstáculos" que imposibilitaban la convivencia en el gobierno.

Desde entonces, los cuatro concejales de Somos Malagón habían gestionado en solitario y en minoría, en medio de una creciente crispación política y con constantes enfrentamientos internos, que desembocaron en la situación actual.

APOYO 'POPULAR'

En el debate de la moción de censura han estado presentes el presidente de la Diputación y del PP provincial, Miguel Ángel Valverde, y el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez.

Valverde, en primer lugar, ha defendido que el cambio en la Alcaldía no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de devolver la estabilidad y el buen gobierno a Malagón tras dos años de deterioro institucional.

Por su parte, Paco Núñez, ha respaldado al nuevo regidor y ha asegurado que con Adrián Fernández "vuelve un gobierno de garantías" a Malagón.

Ha aprovechado su intervención para criticar la ausencia del PSOE en el pleno y mostrar su preocupación por la "deriva" del partido a nivel regional y provincial.