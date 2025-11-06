PP acusa al gobierno de Dolz de "falta de planificación" tras tener que abrir de nuevo una rotonda recién inaugurada

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha denunciado "la falta de planificación y la improvisación constante" del equipo de Gobierno socialista tras comprobar que la rotonda inaugurada hace apenas unos meses en la Calle Hermanos Becerril ha vuelto a ser levantada para introducir nuevos servicios.

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, ha lamentado esta situación y ha cuestionado "qué clase de planificación tiene el Ayuntamiento de Cuenca cuando se proyecta una obra, la ejecutan y, al poco tiempo, hay que volver a abrirla para realizar nuevos trabajos".

"Hace pocos meses se inauguraba esta rotonda y hoy vemos cómo de nuevo vuelven a abrirse zanjas para meter nuevos servicios. ¿Es que el equipo de Gobierno socialista no sabía esto? ¿Qué clase de planificación es?", ha denunciado Jiménez en un vídeo publicado en redes sociales.

Desde el PP en el Consistorio han advertido de que este caso "no es aislado, sino un ejemplo más de la mala gestión y falta de coordinación que sufre la ciudad", señalando que "Cuenca no puede seguir pagando los errores de un Gobierno que actúa a golpe de improvisación".

Jiménez ha reclamado al alcalde y a su equipo que "dejen de poner parches y empiecen a gestionar con seriedad, planificando las actuaciones con visión de futuro y garantizando que las obras se ejecuten correctamente desde el principio".

"Lo que esperamos es que, una vez terminadas las obras, esta empresa sea capaz de dejar la rotonda tal y como estaba y no suceda como ya ha pasado en otras zonas de la ciudad, que una finalizadas las obras, han quedado peor de lo que estaban", ha añadido la líder 'popular'.

Por último, el Grupo Municipal Popular insiste en que Cuenca necesita "planificación, coordinación y una gestión eficaz", no obras "mal rematadas" que acaban costando "más dinero y molestias a los vecinos".