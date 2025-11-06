PP acusa a Junta de dar un "hachazo" a los servicios sociales cofinanciados con ayuntamientos

Archivo - La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP - Archivo

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado el "hachazo" de la Junta de Comunidades a "los servicios sociales" de Castilla-La Mancha, un gobierno del PSOE que "se está cargando los programas sociales de los vecinos de esta tierra".

Y es que "son los ayuntamientos los que pagan acciones que tendrían que llevar a cabo desde el Gobierno", actividades prestadas a nivel municipal pero que son "áreas de competencia" autonómica.

Agudo apunta a que hay cuantías "de 200 euros" para muchos ayuntamientos de cara a llevar a cabo "dirigidos a los mayores de esta tierra".

"Programas de envejecimiento activo que tanto defiende el Gobierno, pero que solo financia con esos 200 euros", ha indicado.

Según su relato, el Ejecutivo autonómico somete a "indefensión" a muchos de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma en estas materias.

A esta crítica ha añadido el "sectarismo" del gobierno, ya que los ayuntamientos del PP sufren "mucho más hachazo" que los ayuntamientos del PSOE.

Con esta situación, el PP ha solicitado las cuantías que destina el Gobierno a estas partidas desde el año 2019. "Donde gobierna el PP, hay un Gobierno de Page que quiere destruir al municipio".

EJEMPLO DE FUENSALIDA

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha verbalizado esta crítica, exponiendo la situación de los más mayores de su pueblo en relación a estas ayudas.

Hay en Fuensalida 500 usuarios semanales con mucha actividad, y mientras el Ayuntamiento asume todo el gasto corriente y de funcionamiento, que en teoría debería ser cofinanciado y que ronda unos 100.000 euros, ahora el Gobierno "dice en su resolución provisional que solo va a aportar 5.000", cando lo habitual era unos 40.000 euros.

En el área de programas específicos, de unos 40.000 euros anuales, "el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su resolución provisional, dice que nos da 200 euros".