PP acusa a Page de "maltratar" a los alcaldes de C-LM "a los que les paraliza los proyectos de vivienda"

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha indicado que la región sigue a la espera de las leyes de vivienda y suelo y ha asegurado que que el presidente regional, Emiliano García-Page, "maltrata" a los alcaldes "a los que les paraliza los proyectos de vivienda".

Así ha reaccionado el dirigente del PP después de que García-Page haya adelantado que "en muy pocas semanas" su Gobierno podrá anunciar "una importante medida" de estímulo a la vivienda "fundamentalmente para la gente joven", debido a las dificultades para asumir el incremento "brutal" del precio del alquiler y el encarecimiento de la misma.

En nota de prensa, el dirigente del PP ha echado en cara al presidente regional socialista, Emiliano García-Page, "la falta de promoción de vivienda por parte de la Junta", así como el momento que atraviesa el mercado del alquiler en la región, "con el precio del alquiler más alto de los últimos años, sin que él ni su gobierno hayan hecho nada".

Además, el vicesecretario de los 'populares' ha indicado que la "inacción" del PSOE en materia de vivienda, es "tan acusada", que "seguimos sin contar con una Ley de urbanismo, ni con una Ley del suelo", por lo que ha insistido en que "ni Page, ni nadie de su gobierno, están acreditados para hablar en materia de vivienda en esta región", puesto que "la tienen abandonada a su suerte". "Un abandono que se extiende a los castellanomanchegos que buscan una vivienda".

Por último, ha apuntado que el maltrato de Page en materia de vivienda se extiende también a los ayuntamientos, puesto que "tiene algunos alcaldes con proyectos de vivienda paralizados y sin permitir que salgan adelante", según ha informado el PP en nota de prensa.