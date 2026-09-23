PP afirma que el anuncio de Page sobre la carrera profesional sanitaria "no tranquiliza a nadie" porque "nunca cumple"

Archivo - El diputado del Partido Popular Juan Antonio Moreno Moya, durante el debate en el pleno de las Cortes. - CARMEN TOLDOS/CORTES DE C-LM - Archivo

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afirmado que el nuevo anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acerca de la carrera profesional sanitaria "no tranquiliza a nadie" puesto que "nunca cumple", apuntado, además, que el responsable socialista "ha negado durante once años a los sanitarios la recuperación de sus derechos".

Así ha reaccionado el coordinador general del PP de Castilla-La Mancha y responsable del área de Sanidad del partido, Juan Antonio Moreno Moya, después de que García-Page haya avanzado que a partir de este miércoles el Gobierno regional inicia el trámite para aprobar la ley "que va a blindar la carrera profesional sanitaria", con la idea de que esta norma quede aprobada en este año 2026.

Moreno Moya ha asegurado que el presidente socialista de la Junta "ha tenido que doblar el brazo" ante los sanitarios, que, según el dirigente 'popular', "le han ganado el pulso y le han obligado a ceder". Por ello le ha pedido que ahora "cumpla" porque, tras once años de "excusas" sus anuncios "ya no valen".

El responsable del área de Sanidad en el PP-CLM ha recordado que Page dijo en el Debate sobre el Estado de la Región de 2025 que, para recuperar la carrera profesional "habría que despedir a miles" de sanitarios, "algo que es mentira"; después dijo que para tener carrera profesional hacía falta una ley, "mentira"; y finalmente Page aseguró que para poner en marcha la carrera profesional sanitaria habría que esperar a una nueva financiación autonómica, "una nueva mentira de Page".

Por todo ello, Juan Antonio Moreno ha insistido en que el proceso está en marcha, y ha pedido al dirigente socialista que "deje de mentir y de malabares estéticos" y que ponga sobre la mesa 230 millones de euros a través de los presupuestos regionales para pagarla a todos los sanitarios, independientemente de su relación laboral y en todos sus grados.

Como conclusión, el responsable de Sanidad en los 'populares' ha incidido "en la falta de palabra y credibilidad" de Page ya que, tras once años de anuncios, excusas, y titulares, "nadie confía en que sus palabras se conviertan en hechos", algo aplicable a la carrera profesional sanitaria, pero también a "tantos y tantos anuncios que llenan periódicos y que se quedan en papel mojado".