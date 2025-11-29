PP afirma que si el PSOE de C-LM "no rompe hoy con Sánchez, Page será cómplice de su deriva"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández - PP

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha reclamado este sábado "claridad y valentía" al presdiente regional, Emiliano García-Page, señalando que el PSOE de Castilla-La Mancha debe romper ya con Pedro Sánchez mientras celebra en Toledo su Comité Regional "en pleno estallido del mayor escándalo de corrupción socialista".

Así lo ha denunciado en declaraciones a los medios en Illescas, donde ha indicado que esta reunión del PSOE-CLM coincide con un escenario nacional marcado por la entrada en prisión de Ábalos y Coldo, así como por las investigaciones que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno, ha informado el PP en nota de prensa.

Por ello, Hernández ha exigido a los socialistas castellanomanchegos que "rompan con Sánchez y pidan a sus ocho diputados en el Congreso que dejen de apuntalar el sanchismo".

La portavoz del PP-CLM ha reprochado a Page su "doble discurso habitual", ya que "aquí critica el sanchismo, pero en Madrid sostiene a Sánchez", por lo que "hoy tiene una oportunidad histórica de decidir si quiere romper con él o seguir manteniéndolo en el sillón, ya que si el PSOE-CLM sigue apoyándole, serán cómplices de esta situación".

Hernández ha recordado además las palabras de Page hacia Ábalos, cuando lo calificó como un político que actuaba pensando en el interés del Estado y encargado de "asuntos espinosos". "No sabemos si sigue pensando lo mismo viendo dónde está hoy Ábalos y con qué asuntos espinosos tenía que lidiar", ha señalado.

Igualmente, ha destacado que España vive "una situación insostenible e intolerable", con un Gobierno "incapaz de gobernar, de aprobar unos presupuestos y de salvaguardar la reputación internacional del país". Ha insistido en que "Pedro Sánchez es un peligro para la Democracia", recordando los recientes acontecimientos relacionados con el fiscal general del Estado, las investigaciones sobre la financiación del PSOE y la entrada en prisión de dirigentes socialistas.

"Ábalos no es un militante de base, ha sido ministro y mano derecha de Sánchez y Sánchez sabía lo que estaba ocurriendo", ha aseverado.

Por ello, Hernández ha hecho un llamamiento a los castellanomanchegos para que "alcen la voz y planten cara al PSOE y al PSOE de Page, que son exactamente lo mismo, porque sin los ocho diputados de Castilla-La Mancha, Sánchez no estaría hoy en La Moncloa".

La portavoz 'popular' ha animado a participar este domingo en la concentración convocada en Madrid, a las 12.00 horas en el Templo de Debod, para decir "alto y claro que estamos hartos de corrupción, de mentiras y de ver cómo se despilfarra el dinero de todos los españoles".

"El PP de Castilla-La Mancha estará allí para defender a España, a nuestro país y a la democracia", ha concluido Hernández.