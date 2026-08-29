El PP arremete contra Sergio Gutiérrez por "respaldar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Ceuta"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, en la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo en Poveda de la Sierra. - PP

GUADALAJARA, 29 Ago. (EUROPA PRESs) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha lamentado que el PSOE de Castilla-La Mancha "haya pisoteado el orgullo de todos los españoles, después de escuchar al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, respaldar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Ceuta".

"Ayer Sergio Gutiérrez alabó y felicitó al Gobierno de España por la gestión realizada ante una situación tan dolorosa como lo que está sucediendo hoy en Ceuta", ha dicho en alusión a la intervención de Gutiérrez en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de este viernes.

Agudo, informa el PP, ha señalado que, "al contrario de lo que opina la mayoría de los españoles", el PSOE de Castilla-La Mancha "volvió a felicitar al Gobierno de Sánchez", una posición que, según ha denunciado, no se limita a las declaraciones de su secretario de Organización.

De ahí que haya aseverado que frente al "antiespañolismo" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el Partido Popular "estará en las calles defendiendo Ceuta, porque Ceuta no se vende".

Así durante la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo en Poveda de la Sierra, una celebración que ha definido como "santo y seña de identidad" de un territorio tan importante para la región como el Alto Tajo.

En ese sentido, ha criticado también que "un alcalde de Emiliano García-Page haya intentado boicotear a través de la FEMP de Castilla-La Mancha las concentraciones que el próximo 2 de septiembre se van a celebrar simultáneamente en todos los ayuntamientos de España en defensa de la ciudad de Ceuta2.

"Desde el PP defendemos que Ceuta no se vende y a Ceuta hay que defenderla y frente a ese antiespañolismo de Emiliano García-Page, el PP vamos a apoyar esas manifestaciones".

Así, Agudo ha recordado que el PP apoyará las concentraciones convocadas para el próximo 2 de septiembre. "Lo van a hacer todos los alcaldes y todas las alcaldesas del PP de Castilla-La Mancha, convocando esas concentraciones en las puertas de los ayuntamientos", ha asegurado.

La dirigente 'popular' ha defendido que España necesita "ser defendida" y que los ciudadanos de Ceuta necesitan "el apoyo, sentir el apoyo y el calor de todos los españoles", por lo que ha garantizado que el PP "vamos a estar ahí".

"Frente al antiespañolismo de Emiliano García-Page, aquí está el Partido Popular, donde tiene que estar, con los vecinos, con los españoles y, por supuesto, defendiendo nuestra tierra", ha zanjado.