PP ataca a Page y le reprocha "hipocresía política" por "dar lecciones de ética" mientras sostiene a PSOE del caso Koldo

El senador autonómico del PP de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa. - PP

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del PP de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha denunciado la "hipocresía política" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por sus declaraciones sobre el caso Koldo, acusándole de "intentar dar lecciones de ética mientras sostiene con sus hechos al mismo PSOE que está siendo investigado por corrupción".

"Page vuelve a hacer lo de siempre que es decir cuatro titulares para quedar bien y no tomar ni una sola decisión que incomode a Pedro Sánchez", ha criticado De la Rosa, que ha recordado que "Castilla-La Mancha tiene ocho diputados socialistas en el Congreso que dependen políticamente de él".

"Page podría haber acabado con esta legislatura cuando hubiera querido si de verdad le preocupara la corrupción, ya que tiene los votos y tiene la capacidad política. Pero no ha hecho nada, absolutamente nada", ha destacado, según informa el partido

El senador autonómico ha criticado que Page "pretenda ahora presentarse como referente moral cuando lleva años sosteniendo con su silencio y sus votos al mismo Gobierno que hoy está bajo sospecha", considerando que "es pura hipocresía".

"Condena la corrupción en los micrófonos, pero la permite en las votaciones. Dice que le duele, pero no mueve un dedo. Habla de ética, pero practica la comodidad política", ha afirmado.

DEL APLAUSO A ÁBALOS AL SILENCIO ACTUAL

De la Rosa ha señalado al entorno de Page, recordando que "su número dos, Sergio Gutiérrez, era uno de los que aplaudía a manos llenas a Ábalos en el Congreso, el mismo que hoy está en el centro del escándalo", por lo que "ahora quieren hacer creer que no sabían nada, que todo eran casos aislados, pero durante años han estado respaldando y defendiendo a quienes hoy están siendo investigados".

El dirigente 'popular' ha denunciado que Page "intenta blanquear al PSOE hablando de militantes honestos y casos individuales", cuando la realidad es que "los escándalos se repiten y afectan a la gestión de dinero público en uno de los momentos más duros de nuestro país".

Finalmente, De la Rosa ha insistido en que "España no necesita más discursos vacíos ni más intentos de quedar bien con todos, necesita dirigentes valientes que actúen".

"Page tiene la oportunidad de demostrar que lo que dice es verdad, pero no lo hace, porque en el fondo, prefiere seguir sosteniendo a Sánchez antes que defender de verdad la limpieza institucional", ha concluido.