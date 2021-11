PP califica los presupuestos de C-LM para 2022 de "papel mojado" y Ruiz Molina les acusa de no tener alternativa

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado de "papel mojado" el proyecto de presupuestos regionales para 2022 presentado por el Gobierno regional, mientras que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha acusado al PP de no presentar "ninguna alternativa" ni modelo para la región.

Así se han expresado durante el debate de la enmienda a la totalidad presentada por los 'populares' a las cuentas de la Comunidad Autónoma para el próximo año que ha tenido lugar este jueves en el pleno de las Cortes.

El diputado Miguel Ángel Rodríguez, encargado de defender la enmienda a la totalidad por parte de los 'populares', ha advertido de que estas cuentas son "un peligro" para la recuperación económica, alegando que el proyecto tiene unas cifras de ingresos y gastos que son "inexactas" porque parten de "previsiones desfasadas" que lo convierten en "papel mojado". "No necesitamos ensoñaciones, necesitamos realidades", ha apostillado.

Para Rodríguez, los de 2022 son unos presupuestos "incompatibles con la realidad y las reglas más elementales de las matemáticas", olvidando que la "prioridad" tiene que ser la creación de empleo, especialmente en los colectivos vulnerables, sin un paquete de ayudas al colectivo empresarial, un plan de rebajas fiscales ni "un atisbo de proyecto de región más allá de un gasto electoralista".

Rodríguez ha considerado que el proyecto de presupuestos "sigue acentuando la tendencia del Gobierno hacia el incremento de los gastos y la deuda, así como de la presión fiscal y las inversiones poco productivas".

Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de no corregir los "nefastos efectos" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno central, insistiendo en que "consolidan la subida de la presión fiscal y no priorizan la recuperación económica de forma sostenible y eficaz", poniendo en "gravísimo riesgo" el sostenimiento futuro del Estado del Bienestar. "Es el momento de que incluyan medidas que intenten paliar los efectos que las políticas de Pedro Sánchez están teniendo sobre los castellanomanchegos", ha continuado.

Asimismo, el diputado 'popular' ha calificado de "altamente preocupante" que una "parte importante" de la futura recuperación se fíe a la llegada de fondos europeos, que "no tiene una fecha cierta de llegada".

En cuanto al endeudamiento, ha opinado que la suspensión de las reglas fiscales "no puede ser una patente de curso para gastar por encima de las posibilidades", criticando que el Ejecutivo autonómico propone "una barra libre que puede tener unas consecuencias muy negativas a medio y largo plazo".

RUIZ MOLINA PIDE LA RETIRADA DE LA ENMIENDA

Mientras, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha considerado que el presupuesto tiene "argumentos suficientes" para que el PP retire su enmienda a la totalidad, considerando que los 'populares' no presentan "ninguna alternativa ni ningún modelo de futuro para Castilla-La Mancha".

Ruiz Molina ha acusado al PP de no haber realizado una valoración del proyecto presupuestario y haberse limitado a presentar una enmienda "previsible y rutinaria" que "a lo que menos se dedica es a valorar el presupuesto". "Es un proceso que lleva mucho tiempo y qué menos que le hubieran echado un vistazo por encima", ha ironizado.

El consejero ha rebatido las acusaciones del PP de que las proyecciones económicas son irreales afirmando que "el 90% de los ingresos" no están relacionados con las variaciones de la economía ya que provienen de la Administración del Estado o de fondos europeos "con cantidades ciertas".

De igual modo, ha desmentido que las cuentas regionales prevean incrementar la presión fiscal, señalando que "la ciudadanía no se lo cree porque no lo siente en sus carnes".

En cuanto a la deuda, ha argumentado que en el PP "mienten descaradamente" para que parezca que incrementan las cuantías, defendiendo que para comprobar el déficit real que se contempla en los presupuestos hay que tener en cuenta la diferencia entre activos y pasivos financieros.

En definitiva, ha aseverado Ruiz Molina, este es un proyecto de presupuestos que "consolida el gasto público alcanzado en 2021" utilizándolo como "la principal herramienta para amortiguar el impacto de la crisis y poner los mecanismos para conseguir una recuperación lo más rápido posible" y garantiza que "nadie se va a quedar atrás en una crsisi excepcional" poniendo además los mimbres para "sacar el máximo beneficio de la oportunidad que nos brindan los fondos europeos".

CS PIDE "PALIAR" LAS POLÍTICAS DE SÁNCHEZ

Del lado de Cs, David Muñoz Zapata, que ha avanzado la abstención de su grupo en la votación de la enmienda, ha coincidido con el PP en que el presupuesto debería paliar los "efectos tan negativos" de las "locuras" de Pedro Sánchez, aunque ha rechazado la afirmación de los 'populares' de que aumentan la presión fiscal, ya que no contienen regulación de este tipo. "No estar de acuerdo con el Gobierno de García-Page no es una excusa para hacer populismo", ha advertido.

Zapata se ha mostrado de acuerdo en que las previsiones de la economía "han cambiado" y van a afectar a los ingresos porque afecta al consumo, de la misma manera que ha señalado que la deuda pública "sigue subiendo y no hay ningún plan para reducirla", tan solo "cambia deuda a corto plazo por largo plazo", algo que ha calificado como "una huida hacia delante".

El parlamentario ha asegurado que en Cs van a seguir "tendiendo la mano" al Gobierno para tomar medidas de reducción fiscal que den "libertad a los ciudadanos para que decidan en qué gastar el dinero que tanto les cuesta ganar". "En el presupuesto de 2021 propusimos políticas de gasto porque eran necesarias, en 2022 hacen falta políticas de reducción de impuestos", ha declarado.

"LA CUADRATURA DEL CÍRCULO"

Finalmente, por parte del PSOE, Fernando Mora ha lamentado que los 'populares' quieren "hacer la cuadratura del círculo" con su enmienda, acusándoles de plagiarse a sí mismos con "párrafos enteros" copiados de sus enmiendas a los presupuestos de los años 2019, 2020 y 2021.

Además, ha replicado que la mitad de lo escrito en dicha enmienda "no tiene nada que ver con Castilla-La Mancha ni con los presupuestos de Castilla-La Mancha". "Es lo de siempre, la misma retahíla de siempre", ha manifestado.

Mora ha remarcado que el PP está aliado "con el todo va mal". "Nos sitúan en la situación más desastrosa, destrozan la ilusión de las gentes a ver si como todo va mal les acaban votando. Estos presupuestos no merecen una enmienda a la totalidad", ha concluido.