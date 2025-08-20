PP-CLM exige medidas urgentes ante los daños ocasionados por el pedrisco en Sisante y Casas de Benítez

CUENCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha exigido medidas urgentes ante los graves daños ocasionados por el pedrisco en las localidades de Sisante y Casas de Benítez.

Así lo ha reclamado durante la visita realizada a los municipios conquenses después de la tormenta de granizo que tuvo lugar en los últimos días del mes de julio y que causaron "daños devastadores" en el campo. Los datos que se estiman hablan de cerca de 4.500 hectáreas afectadas, principalmente de olivar, almendro y, sobre todo, viñedo, con pérdidas que, en algunos casos, están entre el 40 y el 90 por ciento de la producción, según ha informado el PP por nota de prensa.

Lucas-Torres, que ha estado acompañado durante la visita por el diputado autonómico por la provincia de Cuenca, José Antonio Martín-Buro; la portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha (FEMP), Ana Cantarero, y el alcalde de Casas de Benítez, Samuel Mondéjar, ha mantenido reuniones tanto con agricultores como responsables de las cooperativas de la zona para conocer, de primera mano, la magnitud de los daños que también se extienden a caminos e infraestructuras agrarias, lo que agrava la situación de cientos de familias cuya economía depende directamente del sector primario.

Es por eso que, el diputado regional del PP ha anunciado que elevará a la Consejería de Agricultura la exigencia de un paquete de medidas urgentes con el objetivo de paliar las pérdidas y garantizar la viabilidad de las explotaciones.

Medidas como la puesta en marcha de ayudas directas a agricultores, ayuntamientos y empresas y cooperativas afectadas para compensar los daños; la mejora de los seguros agrarios, adaptando sus condicionantes a la realidad del campo; la modulación fiscal y laboral para agricultores, cooperativas y empresas afectadas que alivie la carga tributaria y de seguros sociales en un año de pérdidas; y la puesta en marcha de préstamos sin intereses, avalados por la Junta, destinados a los afectados por este episodio.

Lucas-Torres ha alertado de que los daños no solo afectan a la cosecha de este año, sino que también influirán en la producción de próximas campañas ya que las yemas de los cultivos leñosos como el viñedo, almendro y olivar han quedado gravemente dañadas por el pedrisco, comprometiendo también la producción futura. Por todo ello, ha exigido de nuevo al gobierno de Page que "no dé la espalda a los agricultores y apruebe, de inmediato, medidas eficaces para apoyar a las familias, cooperativas e industrias de Sisante y Casas de Benítez que hoy sufren una crisis sin precentes por culpa del granizo".