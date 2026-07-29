PP enmendará proyecto de Ley de Discapacidad para garantizar financiación, libertad de elección de centros y más ayudas

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 29 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado que el proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia haya salido del Congreso de los Diputados con "grandes déficits", principalmente la falta de garantía presupuestaria, algo que el PP "paliará" con enmiendas desde el Senado para asegurar, además de la adecuada financiación de la ley, la libertad de elección de centros y más ayudas fiscales.

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de realizar este miércoles una visita al Centro de Educación Especial Aspades-La Laguna de Puertollano (Ciudad real), y acompañada del alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y de otros diputados y senadores del PP provincial, Fúnez ha defendido la agenda social que propone el presidente 'popular' Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia "sin ningún tipo de memoria económica ni de desarrollo presupuestario plurianual", lo que a su juicio "generará frustración en las familias".

Ante esta situación, Fúnez ha avanzado que el PP impulsará una serie de enmiendas en el Senado que respalden su apuesta por un modelo "con más libertad de elección de centros, consignación presupuestaria y más ayudas directas". Así, ha enfatizado que el PP defenderá la libertad de las familias para poder elegir entre centros de educación especial o acudir al modelo de educación inclusiva.

"Los dos modelos son absolutamente complementarios", ha dicho Fúnez, para quien la libertad de elección de los padres es prioritaria, "de modo que puedan dar a sus hijos la formación más oportuna atendiendo a su situación particular y diferentes capacidades".

Además, se presentarán enmiendas que garanticen la permanencia en centros de educación especial hasta los 21 años, "una reivindicación que tienen los padres desde hace tiempo", y para que todas las personas en esta situación se puedan acoger a beneficios tributarios. "No puede haber personas con discapacidad de primera o de segunda categoría en función del capricho de Hacienda y lo que queremos es que todas tengan exactamente los mismos beneficios tributarios, con las consecuentes desgravaciones fiscales que el gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado", ha recalcado.

"EL BALANCE DE UN INQUILINO DE LA MONCLOA"

Respecto al balance del curso político realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes, la dirigente 'popular' ha lamentado que se corresponda "con el de alguien que vive en el Palacio de la Moncloa, y no el de la gente de la calle".

"Es el balance de los que viven en Moncloa y no el de los médicos que llevan en huelga algo más de 13 meses, de los pacientes que han visto como cuatro millones de citas médicas han sido canceladas, pospuestas o aplazadas o el de las personas que soportan retrasos permanentes en el ferrocarril de alta velocidad", ha insistido.

"El balance de Pedro Sánchez ha sido su balance como inquilino del Palacio de la Moncloa", ha insistido, al tiempo que ha lamentado que el jefe del Ejecutivo no se refiriera a los casos de corrupción "que hacen que nos encontremos ante el Gobierno más débil de toda la democracia". "Y es que el auténtico balance de legislatura lo hacen, día a día, los tribunales de justicia", ha concluido.