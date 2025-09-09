PP exige a Page pasar de "las palabras a los hechos" tras avanzar que el plan científico verá la luz antes de fin de año

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La responsable del área educativa del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Gil, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, "que pase de las palabras a los hechos" y convierta en avances "plausibles" las "cantidades ingentes" de dinero que viene anunciando y prometiendo en los últimos días.

De esta forma se ha pronunciado Gil, que ha reaccionado así a los anuncios de los últimos días de Page, como los que ha hecho hoy relativos a un Plan de Investigación Científica y otro de residencias universitarias, afirmando "que ha estado desaparecido durante todo el mes de agosto", para volver a la actividad política en septiembre "con unas promesas "grandilocuentes" sobre cantidades de dinero "muy abultadas" que, según ha exigido la diputada de los populares "deben convertirse en realidades de inmediato".

"Parece que Page ha abierto la caja de caudales de la Junta", ha afirmado Gil, que ha dudado si, más bien, se debe a la apertura de "la caja de titulares" de un gobierno como el socialista en la región más acostumbrado "a anunciar y a dar titulares de prensa que a cumplir con sus promesas".

Es por ello que la diputada de los 'populares' en la región se ha mostrado escéptica ante el cumplimiento de esos anuncios por parte de los socialistas en la región y ha afirmado que, "la supuesta lluvia de millones que anuncia a bombo y platillo Page puede quedarse en algunas gotas sueltas".

Finalmente, ha exigido al gobierno socialista que cumpla con sus promesas, que abandone la política del titular y la promesa fácil porque "juegan" con la ilusión de muchos castellanomanchegos a los que "mienten descaradamente" porque el proceder habitual de Page y su consejo de gobierno es el de "engañar" a todos con todo, según ha informado el PP en nota de prensa.