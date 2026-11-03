PP se hace con la Alcaldía de Enguídanos (Cuenca) tras una moción de censura

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás Godoy. - PSOE - Archivo

CUENCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha consumado la moción de censura que ha cambiado de color el gobierno municipal de Enguídanos. El Partido Popular ha arrebatado la Alcaldía a Sergio de Fez, que ostentaba el bastón de mando desde hace catorce años, con el apoyo del concejal de la Agrupación Independiente de Enguídanos.

Según la información recabada por Europa Press, los problemas para el Partido Socialista de Enguídanos comenzaron hace unos meses, tras la dimisión de uno de sus ediles. En su lugar ha entrado una concejala que no era afín a de Fez y que finalmente ha facilitado que el 'popular' Joaquín Martínez se convierta en el nuevo alcalde al menos hasta las elecciones municipales de mayo de 2027.

El secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha denunciado la actuación del Partido Popular en Enguídanos al presentar una moción de censura para hacerse con el gobierno municipal, una operación que, a su juicio, supone un nuevo incumplimiento del pacto antitransfuguismo suscrito por los principales partidos; además de "una falta de respeto a la voluntad expresada por los vecinos en las urnas".

Godoy ha advertido de que "llueve sobre mojado", ya que no es la primera vez que el Partido Popular recurre a este tipo de maniobras para hacerse con alcaldías que no logró obtener en las urnas.

En contraposición, ha subrayado que el PSOE sí ha respetado el pacto antitransfuguismo, incluso cuando ha recibido varias propuestas de concejales del Partido Popular de varios municipios de la provincia para facilitar cambios de gobierno no habiendo aceptado.

Godoy afirma que "el nuevo PP de Cuenca es peor todavía que el de Benjamín Prieto, pues durante su etapa al frente del partido ya vimos cómo se aprovechaban incluso del fallecimiento de un alcalde para conseguir ayuntamientos".

"Parece mentira que, a apenas seis meses de las elecciones municipales, el Partido Popular esté más preocupado por conseguir alcaldías a cualquier precio que por respetar lo que decidieron los vecinos", ha finalizado Godoy, quien ha recordado que el pacto antitransfuguismo está precisamente para evitar que los intereses de los partidos y las tretas políticas alteren la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.