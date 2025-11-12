El PP incluirá en sus enmiendas a presupuesto C-LM iniciativas para mejorar la dispensación de medicamentos en farmacias

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, reunido con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. - PP

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reconocido la "función sanitaria, social y de prevención" que realizan los profesionales farmacéuticos de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha subrayado que "su cercanía, profesionalidad y compromiso con los pacientes son garantía de atención y bienestar en todos los rincones de la región".

Tras mantener una reunión con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, el líder de los 'populares' en la región ha destacado su papel como "un pilar fundamental del sistema sanitario" y su contribución decisiva tanto a la salud pública como a la cohesión territorial en el medio rural, según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha destacado que la región cuenta con cerca de 1.300 farmacias, muchas de ellas en entornos rurales, "donde desempeñan una función esencial para fijar población y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios".

Igualmente, ha señalado que el Partido Popular ha recogido las propuestas e ideas trasladadas por los representantes de los farmacéuticos, comprometiéndose a seguir defendiendo "las medidas necesarias para fortalecer su papel dentro del sistema sanitario regional".

En este sentido, Núñez ha avanzado que el PP incluirá en sus enmiendas a los presupuestos de la Junta de Comunidades iniciativas que afectan directamente al sector, entre ellas cuestiones relacionadas con el sistema de dispensación de medicamentos, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y garantizar la sostenibilidad de las farmacias, especialmente en el medio rural.

"Los farmacéuticos son una pieza clave de la sanidad pública, una red de confianza que llega allí donde muchas veces no llegan otros servicios y su función sanitaria, social y de prevención merece todo nuestro apoyo y reconocimiento", ha concluido Núñez.