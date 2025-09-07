PP insiste en que la condonación solo sirve para pagar el "despilfaro separatista" y en que C-LM seguirá infrafinanciada

GUADALAJARA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo, ha manifestado este domingo que "lo que tiene que quedar claro" respecto al debate en cuanto a la condonación de la deuda es que "lo único que hay es un cambio de titularidad en el acreedor: si antes le debíamos el dinero a la región, ahora se lo debemos al Estado".

En rueda de prensa en Guadalajara, Asenjo ha asegurado que "lo que sí va a ocurrir es que el despilfarro separatista lo vamos a tener que pagar entre todos los españoles" y que "al final, lo importante sigue sin resolverse: Castilla-La Mancha seguirá siendo una región infrafinanciada y, por lo tanto, recibiendo menos dinero del Estado del que tiene que recibir, lo que implica peores servicios públicos en esta ciudad, en esta provincia y en esta región".

Ante esto, la diputada del Partido Popular ha señalado que "es indignante que Page se sume al discurso de Sánchez, que el gobierno regional diga que "los intereses que no se van a pagar de la deuda se van a dedicar a servicios sociales", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

"Pero esto no es cierto", ha apuntado, "porque la Airef ha indicado que el ahorro en la condonación no genera margen de gasto extra, el ahorro en intereses no modifica la regla de gasto, por lo que no genera capacidad adicional para aumentar el gasto público".

Por ello, Asenjo ha insistido en "que nadie se engañe porque esta medida, exigida por el independentismo, lo único que genera son concesiones al independentismo para que Sánchez siga en la Moncloa".

La diputada regional ha recordado cómo "hace unos días, el Gobierno de Page anunciaba que para el ejercicio 2026, Castilla-La Mancha contará con 686 millones de euros mas en el presupuesto".

Por ello, "desde el Partido Popular creemos que ya no hay excusas, y exigimos a Page la recuperación inmediata de la carrera profesional sanitaria, aceptar nuestra propuesta para el plan de choque contra las listas de espera, modernizar la Atención Primaria, apoyar la agricultura y la ganadería, mejorar las infraestructuras educativas y las políticas sociales, eliminar el canon del agua y el impuesto de sucesiones y donaciones, entre otras propuestas".

Además, Itziar Asenjo ha incidido en que "otra de las medidas que hay que poner en marcha en la región es la educación gratuita de 0 a 3 años" y, en este sentido, ha recordado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado esta semana en Guadalajara comprometiéndose a poner en marcha una medida "absolutamente necesaria".

Feijóo puso como ejemplo a las comunidades donde gobierna el PP y que ya se han puesto manos a la obra con esta estrategia, entre ellas Galicia, donde ha recordado que "se convirtió en la primera comunidad en tener educación gratuita en este intervalo de edad precisamente cuando él estaba al frente de la misma".

Sobre esto, la diputada autonómica del PP ha dicho que "en Castilla-La Mancha no nos vamos a conformar con los parches que pone Page porque la gratuidad de la educación de 0 a 3 años tiene que ser ya una realidad en Castilla-La Mancha".