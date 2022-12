PP lamenta que equipo Gobierno Ciudad Real no acepte ninguna de las 40 enmiendas que han presentado a los presupuestos

CIUDAD REAL, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha lamentado la "nula voluntad" del equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos para negociar, con los grupos políticos de la oposición y con la ciudadanía, las cuentas públicas del Ayuntamiento para el año próximo, una actitud que demuestra la "soberbia y la debilidad" del Gobierno local.

Cañizares, que ha anunciado que el Grupo Municipal Popular ha presentado 40 enmiendas por importe de 8,2 millones de euros, ha recordado que el presupuesto se debatirá el día 30 por la tarde, "una fecha escondida en el calendario, que demuestra el poco interés del Gobierno de las dos alcaldesas por hacer ver cuál es su proyecto de ciudad".

"No hay mucho interés en contarlo y sí en ocultarlo porque estos presupuestos son nefastos para el futuro de Ciudad Real", ha denunciado, según ha informado en nota de prensa el partido.

Ha señalado que los presupuestos están hechos con "soberbia" por parte de un Gobierno del PSOE y Ciudadanos que no son capaces de negociar, ni de discutir nada, con otros grupos municipales, ni siquiera con la sociedad de Ciudad Real, unas cuentas que no han contado para su elaboración con ningún tipo de participación mínimamente real "porque falta un proyecto de ciudad y adolecen de un problema que no es nuevo, que lo vemos todos los días, como es la total y absoluta descoordinación del equipo de Gobierno".

Así, ha incidido en que ninguno de los proyectos que se anuncian tienen un desarrollo lógico en el tiempo y en los documentos que se deben elaborar para desarrollarlos. "Esto es un hecho gravísimo; malo es no tener una idea clara de lo que se quiere hacer pero peor es que cada concejal vaya por su sitio, lo que retrasa de forma interminable proyectos que se han anunciado en los últimos años", ha añadido Cañizares quien ha puesto como ejemplo la aprobación, en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes, de los pliegos para hacer el proyecto de la zona de López Bustos que se anunció hace ya un año y que ya tendría que ser una realidad, y que no aparece en los presupuestos de 2023.

Además, ha resaltado que si estos presupuestos no sirven para dinamizar Ciudad Real "iremos tarde y mal y seguiremos perdiendo oportunidades" que se traducen, entre otras cosas, en la pérdida de población, un dato que ha dado a conocer el INE, y en la nula atracción de empresas que generen trabajo y futuro.

Cañizares ha anunciado que el Grupo Municipal Popular ha presentado 40 enmiendas al Presupuesto General del Ayuntamiento de Ciudad Real por importe de 8,2 millones de euros.

"Lo que le pedimos al Gobierno del PSOE y Ciudadanos es poder colaborar en la elaboración de las cuentas públicas del Ayuntamiento y cuando ayer se lo planteamos en Comisión la respuesta fue que ya se vería en el Pleno; ni nos han llamado para su elaboración, ni cuando se presentaron, ni cuando se iba a celebrar la Comisión, ni vamos a hablar nada del presupuesto hasta el día del Pleno; eso no son formas de actuar en política si se quiere transmitir que se busca un proyecto de ciudad de consenso, de común acuerdo", ha indicado.

El portavoz' popular' ha añadido que todo apunta a que, como otros años, "el rodillo de la mayoría del PSOE y Ciudadanos aprobará estos presupuestos sin el más mínimo debate, sin la más mínima participación, algo que no va a tapar la descoordinación de este equipo de Gobierno, la falta de un proyecto común para la ciudad, la falta de continuidad en los anuncios y un desprecio absoluto al futuro de la ciudad porque estos presupuestos van a ser inmediatamente enmendados, con modificaciones de crédito, tras su aprobación".

Además, Cañizares ha indicado que en este pleno se va a aprobar, también, un incremento de la tarifa de la Zona Azul. "No es momento ahora, con una inflación galopante, de grabar aún más a los vecinos y repercutir en ellos la subida de la tarifa", ha criticado Cañizares. Y ha expresado su sorpresa porque la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones que el equipo de Gobierno había anunciado que iría a este Pleno ordinario, finalmente, no aparezca en el orden del día sin que nadie del Gobierno haya dado alguna explicación.

Por último, ha insistido en que el PP vuelve a tender la mano a este equipo de Gobierno fracturado de las dos alcaldesas para aprobar un presupuesto que permita sacar adelante proyectos importantes "porque Ciudad Real necesita un giro importante en la forma de gestionar y de gobernar", ha concluido.