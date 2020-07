PP lamenta que Page "se esconda y no dé la cara" con respecto a los incidentes ocurridos en el asentamiento de Albacete

TOLEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, se ha preguntado dónde está el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, cuando se le necesita y ha lamentado "que se esconda durante todo el domingo y no dé la cara" con respecto a los incidentes de Albacete capital en los que personas de un asentamiento que se encontraban aisladas por un brote de COVID-19 han cortado el tráfico de una de las principales arterias de comunicación de la ciudad.

En un comunicado, Guarinos ha criticado que, tras los incidentes de Albacete, ni el presidente autonómico "ni ningún representante del Gobierno regional se ha pronunciado a pesar de la gravedad de los mismos", que ha dicho no entender "cómo este grave incidente, que ha generado una gran preocupación a todos los albaceteños, no ha despertado el interés del máximo responsable del Ejecutivo regional".

"Para un responsable político no hay domingos ni fiestas de guardar, por lo que hoy Page debería haber estado plenamente operativo y no desaparecido", ha señalado la parlamentaria del PP, que ha comentado que, no obstante, no les sorprende este hecho porque "lo ha hecho durante toda la pandemia, obviando lo que ocurre en Albacete capital y sumiéndola en un absoluto abandono".

Ana Guarinos ha incidido en la falta de respecto que supone que García-Page no se preocupe de estos hechos "graves, ya que las personas responsables de los incidentes podrían estar contagiadas de COVID-19" y ha criticado que tampoco le haya cogido el teléfono ni contestado a los mensajes que le ha enviado el presidente regional del PP, Paco Núñez, durante la mañana, lo que revela "una falta de talante democrático y de respeto a los castellano-manchegos realmente preocupante".