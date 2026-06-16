PP lanza los '15 Días Solidarios' bajo el lema 'Primero Cuenca, dona vida' para impulsar la donación de sangre

El Partido Popular de Cuenca lanza los '15 Días Solidarios'. - PP

CUENCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras la reciente conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el Partido Popular de Cuenca ha anunciado el lanzamiento de una campaña especial de concienciación y movilización social bajo el lema 'Primero Cuenca, dona vida'. A través de esta iniciativa, la formación política pone en marcha los '15 Días Solidarios', una acción coordinada directamente con la Hermandad de Donantes de Sangre de Cuenca con el objetivo prioritario de aumentar las extracciones y asegurar las reservas de los centros sanitarios de nuestra provincia.

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, donante de sangre activo e ininterrumpido desde que alcanzó la mayoría de edad, ha querido liderar esta campaña en primera persona destacando la importancia vital de mantener un compromiso firme con la salud pública y los ciudadanos. "En nuestra acción política siempre defendemos que lo primero es Cuenca, y en este momento, cuidar de Cuenca significa ser profundamente solidarios con los demás y proteger la vida de nuestros vecinos", ha señalado Martín-Buro.

El líder provincial ha subrayado que "dar el paso de donar es un gesto sencillo que no cuesta nada, pero que lo significa todo para quien espera un tratamiento o una operación", recordando además que la donación de sangre es un acto voluntario, altruista e imprescindible para el sistema sanitario, ya que permite atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes y situaciones de urgencia, y puede llegar a salvar hasta tres vidas con una sola donación.

Aunque la campaña nace con una fuerte implicación interna, el Partido Popular ha subrayado que los '15 Días Solidarios' no son una acción exclusiva para sus filas, por ello Martín-Buro ha hecho un llamamiento directo y abierto "a todos los afiliados, simpatizantes y a cualquier vecino o vecina de Cuenca que quiera dar el paso, vencer los posibles reparos y sumarse a esta gran cadena de solidaridad que define a nuestra tierra".

CITA PREVIA OBLIGATORIA

Con el fin de organizar las asistencias de forma escalonada y evitar esperas, es requisito imprescindible gestionar una cita previa. Las extracciones se realizarán en el Punto de Donación del Hospital Universitario de Cuenca.

Todos los conquenses que deseen unirse a la campaña deberán reservar su turno previamente llamando por teléfono o enviando un mensaje de WhatsApp a la Hermandad de Donantes de Sangre de Cuenca a través del número 630 06 94 21.