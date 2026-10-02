PP C-LM censura los decretos de vivienda que se votan en el Congreso: "Atacan directamente la propiedad privada"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Santiago Serrano - PP

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Santiago Serrano, se ha referido a la votación de los dos decretos de vivienda que tendrá lugar este viernes en el Congreso de los Diputados.

Serrano ha asegurado que ambos decretos "atacan directamente la propiedad privada" y ha advertido de que no crearán vivienda, encarecerán los precios del alquiler y endurecerán los requisitos para los inquilinos, según ha informado el PP en nota de prensa.

El diputado 'popular' ha criticado que el Gobierno pretenda intervenir todavía más el mercado de la vivienda y ha afirmado que "cuanta más intervención ha querido hacer el Gobierno de nuestro país en el mercado de la vivienda, más se ha tensionado el mercado, más han subido los precios y mayores dificultades de acceso a vivienda han tenido todos los españoles".

Serrano ha recordado que España tiene un déficit de vivienda que el Banco de España sitúa en 750.000 viviendas y ha denunciado que durante el Gobierno de Pedro Sánchez "han desaparecido 300.000 viviendas del alquiler".

Igualmente, ha afirmado que durante este periodo se han producido 272.000 desahucios.

Por ello, Serrano ha reclamado a los ocho diputados de Emiliano García-Page que expliquen cuál será su posición. Además, ha cuestionado la posición del 'número dos' de Page, Sergio Gutiérrez.

"¿Se va a poner del lado de la agenda intervencionista que va a dinamitar aún más el mercado de la vivienda, tanto con el decreto de Pedro Sánchez como con el decreto de Sumar, o se va a poner del lado de los más vulnerables y va a proteger a los pequeños propietarios de Castilla-La Mancha y de todo nuestro país?", ha preguntado.

Serrano ha incidido en que el problema de la vivienda "no ha hecho sino agravarse" durante el Gobierno de Pedro Sánchez y ha acusado tanto al Ejecutivo nacional como al autonómico de no haber afrontado las reformas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda.

"Lo que está claro es que el PSOE pretende intervenir aún más el mercado, pretende atacar la propiedad privada y esto atañe de manera fundamental a los pequeños propietarios", ha señalado.