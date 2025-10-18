El PP de C-LM denuncia la vandalización de su sede en Toledo con pegatinas sobre la imagen de Núñez Feijóo

Sede del Partido Popular de Castilla-La Mancha en Toledo con las pegatinas colocadas en la madrugada de este sábado. - PARTIDO POPULAR DE CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este sábado la vandalización de la sede regional del partido en Toledo.

Durante la madrugada del sábado, personas sin identificar han colocado pegatinas sobre la imagen del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el mural exterior de la sede con el rótulo 'Boicot Israel Genocida', según se puede apreciar en las imágenes compartidas por Paco Núñez a través de su cuenta oficial en la red social X.

El líder regional del PP ha lamentado que "los violentos ataquen de nuevo nuestra sede regional" y ha señalado que "a más violencia, más democracia".

"Cuantas más pegatinas nos peguen, más pedradas tiren a nuestras ventanas y más pintadas hagan en nuestra fachada", ha señalado, en referencia a un anterior episodio de vandalismo en la sede el pasado 22 de septiembre, "más fuerte escucharán nuestro mensaje de paz y libertad", ha sentenciado.