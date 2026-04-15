PP C-LM estará "vigilante" para que la carrera profesional "no se quede en otra maniobra electoral sin recorrido real"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández - PP

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha advertido de que el Partido Popular estará "vigilante" para que el anuncio sobre la reactivación de la carrera profesional en el Servicio de Salud de la región "no se quede en otra maniobra electoral sin recorrido real" y ha exigido "garantías, calendario concreto y dotación suficiente".

"A Page le preocupa muy poco la sanidad y el futuro de Castilla-La Mancha. Lo que le preocupa es su supervivencia personal, y esta decisión lo demuestra claramente", ha dicho la dirigente 'popular', quien ha asegurado que "los sanitarios de Castilla-La Mancha no merecen más excusas ni más engaños. Merecen respeto, estabilidad y hechos".

Dicho todo esto, Hernández ha valorado positivamente el anuncio del Gobierno de Emiliano García-Page sobre la recuperación de la carrera profesional sanitaria, pero ha denunciado que llega "tarde, forzado y tras once años de engaños a los profesionales sanitarios".

Hernández ha afirmado que "nos alegramos de que por fin se recupere un derecho que nunca debió eliminarse", pero ha advertido de que "esta rectificación no borra once años de decisiones injustas ni el daño causado a miles de sanitarios en Castilla-La Mancha".

"Sabemos que el socialismo ha firmado este acuerdo porque dentro de un año hay elecciones autonómicas, pero el muro levantado por Page contra la carrera profesional ha sido derribado y este éxito es un motivo de felicitación para los sanitarios de Castilla-La Mancha. Nos alegramos enormemente", ha asegurado Alejandra Hernández.

En este sentido, la portavoz 'popular' ha manifestado que "ahora toca llevar el acuerdo a buen puerto" y estar "muy vigilantes" ante las posibles "trampas" del PSOE. "Nada debe evitar que el acuerdo salga adelante, pero debemos ser conscientes de que Page era contrario a implantar la carrera y que, por tanto, toca seguir luchando".

En esa lucha, los profesionales de Castilla-La Mancha contarán siempre con el apoyo del Partido Popular, "igual que los hemos respaldado en los últimos años hasta conseguir que el acuerdo sea una realidad para todos los sanitarios de la comunidad".

MIEDO DEL PSOE A PERDER

"Page ha construido durante años una cadena de excusas para no cumplir con los sanitarios, y hoy ha quedado demostrado que todo era mentira", ha subrayado. La portavoz del PP-CLM ha sido contundente al señalar que esta decisión "no nace de la voluntad de mejorar la sanidad, sino del miedo de Page a perder las próximas elecciones autonómicas".

"Page ha rectificado por la presión de los profesionales y del Partido Popular y, especialmente, por el compromiso claro de Paco Núñez de recuperar la carrera profesional sanitaria como primera medida nada más llegar al Gobierno dentro de un año", ha afirmado.

"Page ha visto que los sanitarios estaban movilizados, que el Partido Popular había tomado la iniciativa política y que esta situación le podía suponer un coste electoral inasumible", ha añadido Alejandra Hernández.