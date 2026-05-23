El PP de C-LM estrena 'Pasión por nuestra tierra', su lema de precampaña para los próximos meses

La secretaria general del PP de C-LM, Carolina Agudo, y la portavoz del partido en la región, Alejandra Hernández. - PP

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha presentado este sábado el lema de precampaña con el que el PP recorrerá la región a lo largo de los próximos meses, 'Pasión por nuestra tierra', y con el que se trasladarán las propuestas del presidente regional, Paco Núñez, para el cambio político en 2027.

Agudo ha destacado en rueda de prensa en Toledo el simbolismo de este 23 de mayo de 2026, fecha en la que arranca "un año apasionante de trabajo, cercanía e ilusión" hasta las elecciones municipales y autonómicas de 2027. "Hoy comenzamos un camino decisivo para Castilla-La Mancha, recorriendo cada pueblo y cada ciudad de la mano de Paco Núñez y de todo el Partido Popular", ha señalado, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Agudo ha reivindicado el liderazgo de Paco Núñez, destacando "su cercanía, su moderación, su capacidad de gestión y su conocimiento profundo de Castilla-La Mancha". "Paco Núñez no va a gobernar desde un despacho, va a gobernar desde cada calle, cada barrio y cada pueblo de nuestra tierra", ha asegurado.

La dirigente 'popular' ha señalado que el proyecto del PP para Castilla-La Mancha pasa por "bajar impuestos, crear empleo, generar más suelo industrial, facilitar el acceso a la vivienda y apoyar de verdad al campo".

"Frente al cansancio político del socialismo, Núñez ofrece ilusión, estabilidad, tranquilidad y sentido común", ha afirmado Agudo, al tiempo que ha adelantado en que el presidente regional del PP "siempre defenderá a Castilla-La Mancha por encima de cualquier interés partidista".

Por ello, ha añadido que el Partido Popular inicia este año preelectoral "con ilusión, compromiso y pasión por Castilla-La Mancha", convencido de que la región "no está condenada al conformismo y merece un futuro de oportunidades, liderazgo y crecimiento".

"C-LM NECESITA UN CAMBIO URGENTE"

La secretaria general del PP castellanomanchego ha asegurado que "tener pasión por nuestra tierra es estar convencidos de que Castilla-La Mancha necesita un cambio político urgente", ya que la región lleva "demasiados años instalada en la resignación, el conformismo y la falta de ambición del Gobierno socialista de Emiliano García-Page".

En este sentido, Agudo ha denunciado que mientras otras comunidades autónomas "crecen, atraen empresas, bajan impuestos y generan oportunidades", Castilla-La Mancha "lidera los peores indicadores económicos y sociales". Así, ha lamentado que la región sea "líder en pobreza, tenga enormes dificultades para que las familias lleguen a final de mes y sufra una de las peores evoluciones en inversión empresarial".

Además, ha incidido en que muchos jóvenes castellanomanchegos "se ven obligados a marcharse fuera para encontrar oportunidades", mientras autónomos y empresas "siguen soportando un auténtico infierno fiscal socialista".

La secretaria general del PP regional ha criticado la gestión sanitaria del Ejecutivo autonómico y ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con "las peores listas de espera sanitarias de toda España", además de "carreteras tercermundistas, problemas de acceso a la vivienda y un campo asfixiado".

"Page lleva once años gobernando desde la propaganda institucional, anunciando una y otra vez las mismas promesas sin transformar realmente Castilla-La Mancha", ha afirmado Agudo, al tiempo que ha censurado de Page "su falta de coherencia política", asegurando que "dice una cosa en Castilla-La Mancha pero hace la contraria en Madrid a través de los votos de sus ocho diputados nacionales".

Igualmente, ha lamentado que García-Page "anteponga los intereses del PSOE a los de Castilla-La Mancha", especialmente en cuestiones como el agua, la financiación autonómica o los privilegios pactados por el Gobierno de Pedro Sánchez.