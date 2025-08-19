PP C-LM exige a la Junta un nuevo instituto en Fuensalida y critica la nula inversión presupuestaria en el municipio

TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este martes al Gobierno autonómico la construcción de un nuevo centro de educación secundaria en el municipio toledano de Fuensalida.

Durante una visita en la que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, José Jaime Alonso, Núñez ha afirmado que su formación va a "exigir al gobierno de Emiliano García-Page la construcción de un nuevo instituto aquí en Fuensalida", dado que "el actual instituto está absolutamente deportado, con aulas prefabricadas, con alumnos muy por encima de la capacidad que tiene el centro".

El presidente del PP regional ha expuesto que el Ayuntamiento de Fuensalida "ya ha adquirido los terrenos que los tiene listos y que los tiene para cedérselos a la Junta de Comunidades cuando la Junta diga que quiere hacer el instituto".

"No se puede mirar para otro lado cuando hay alumnos que tienen que estar en una clase prefabricada. No se puede mirar para otro lado cuando hay un alcalde que te está haciendo ver que tiene necesidades en su ciudad y que no son atendidas por el gobierno de Castilla-La Mancha", ha declarado en atención a los medios Paco Núñez.

El líder la oposición castellanomanchega ha recordado que, en los últimos presupuestos, Fuensalida "apareció en inversión con cero euros en el presupuesto". En este sentido, ha reclamado "que los presupuestos del 2026 se contemple al menos una partida importante para la construcción de este necesario instituto que es una competencia como bien saben totalmente y única del Gobierno de la Junta".

Asimismo, ha puesto el caso de este municipio como ejemplo para afirmar que "el gobierno socialista de Page da la espalda a los alcaldes porque el gobierno socialista de Page no cree en el municipalismo y no cree en apoyar a los alcaldes como se merecen".

Además, ha reiterado que los presupuestos de 2026 serán los "últimos presupuestos completos" de este Ejecutivo, ya que "los del año 27 ya se van a ejecutar de manera partida, la mitad hasta las elecciones lo ejecutará el PSOE y la segunda parte de los presupuestos ya lo ejecutará el Partido Popular en el Gobierno".

De su lado, el alcalde de Fuensalida ha señalado que desde el municipio se cuenca con varias reivindicaciones a la Junta. Así, "junto con el instituto", Alonso ha reclamado "la construcción de nuevas zonas verdes, la demandada circunvalación" y dar respuesta a "necesidades en instalaciones deportivas y instalaciones culturales que actualmente un pueblo de más de 12.000 habitantes no dispone y que es una demanda social importante que reivindican los vecinos de Fuensalida".