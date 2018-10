PP C-LM insiste en que sería "deseable" celebrar ponencias sobre violencia de género antes de debatir la ley

Publicado 10/07/2018 12:08:34 CET

Sobre el encuentro de Sánchez y Torra: "Mientras Sánchez renuncia a que C-LM tenga más dinero, Page consiente"

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha incidido en que sería "deseable" que el PSOE aceptara la propuesta de la celebración en las Cortes regionales de ponencias sobre violencia de género antes de abordar el debate para la aprobación del Proyecto de Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, aunque ha señalado que desconoce si los socialistas tienen "ganas de trabajar o no".

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Guarinos se ha mostrado partidaria de esta propuesta --que trasladó el portavoz del Grupo Parlamentario, Francisco Cañizares, el pasado viernes-- argumentado que si se producen serviría para que "más personas" enriquecieran el texto legislativo.

De este modo, ha reiterado que los socialistas se mostraron contrarios a la misma iniciativa en el marco del Consejo Regional de Transparencia, al tiempo que no ha desvelado si los 'populares' presentarán enmiendas o no a esta ley sobre violencia de género --que ha arrancado su trámite parlamentario-- porque el periodo de enmiendas aún no ha terminado.

REUNIÓN ENTRE TORRA Y SÁNCHEZ

De otro lado, Guarinos, ha afirmado, tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, que mientras el jefe del Ejecutivo central "renuncia a que la región tenga menos dinero y menos servicios, el presidente regional consiente".

"No se puede permitir" que se ponga "en juego la unidad de España y la financiación y los servicios de Castilla-La Mancha", lo que supone "un sacrificio para todos los ciudadanos de la región", ha afirmado.

En la misma línea, ha criticado que Sánchez "renuncie a la financiación de Castilla-La Mancha para devolver el favor que les debe a los independentistas" actitud que genera "vergüenza" a los castellano-manchegos".