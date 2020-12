PP C-LM: "Page ha olvidado en su discurso pedir perdón a todos los colectivos a los que ha faltado el respeto en 2020"

TOLEDO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado este jueves que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha olvidado en su discurso de fin de año pedir perdón a todos los colectivos a los que ha faltado al respeto durante 2020.

Así ha valorado la portavoz parlamentaria del PP el mensaje enviado por el responsable del Gobierno de la región, en el que "no ha dado marcha atrás en los insultos y faltas de respeto que ha cometido durante el año que hoy acaba", lo que demuestra "que Page sigue encerrado en el Palacio de Fuensalida, sin escuchar a nadie y sin pedir perdón a los castellano-manchegos por su negligente gestión de la crisis sanitaria y económica".

De esta forma, Lola Merino ha recordado que, desde el pasado mes de marzo, la lista de colectivos a los que el presidente regional y su gobierno "ha menospreciado no ha dejado de crecer". Una lista en la que ha incluido a los docentes, "a los que acusó de querer 15 días de vacaciones; a los sanitarios, a los que acusó de grabarse vídeos en lugar de trabajar; a los mayores, de los que dijo que eran personas no válidas que no podían ni cantar ni bailar; a los fallecidos por la pandemia, de los que dijo que ya echaríamos la cuenta definitiva; a los alcaldes, de los que dijo que no habían tenido más que cerrar parques y dejar de barrer las calles; de los madrileños, a los que culpó de expandir el virus por el país y la última, a los jóvenes, a los que ha menospreciado y no ve capaces de asumir responsabilidades".

La portavoz parlamentaria del PP ha deseado que en 2021, García-Page "recapacite, abra las puertas y ventanas del Palacio de Fuensalida, comience a escuchar a la sociedad civil de Castilla-La Mancha como viene haciendo Paco Núñez y el PP, para así recoger sus ideas y sugerencias e implementarlas a través de las decisiones y medidas del Gobierno".

Merino ha asegurado que, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, con el presidente Paco Núñez a la cabeza, "seguiremos trabajando y tomando decisiones de la mano de los castellano-manchegos, escuchando a la sociedad civil y llevando sus propuestas a las Cortes Regionales para que sean tomadas en cuenta por el Gobierno de Page", solo así, según Merino, entiende la política el PP.